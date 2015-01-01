Въезд в Болховский микрорайон станет четырехполосным

Расширение Болховского шоссе на 7 м возможно за счет освоения зеленых зон. Также предлагается убрать островок безопасности при въезде на шоссе. Это позволит организовать движение по Болховскому шоссе в четыре полосы. А на улице Раздольной для ликвидации пробок планируют сместить осевую разметку, благодаря чему обустроят две полосы на въезд и три — на выезд из микрорайона. Об этом рассказал на заседании комиссии по безопасности дорожного движения (БДД) начальник отдела организации дорожной деятельности управления городского хозяйства Виталий Гришаков. Работы будут начаты в ближайшее время, как только город получит разрешение от Орловского района об уширении Болховского района.

Кроме того, в социальных сетях жители просили Александра Муромского обустроить светофорные объекты в районе стадиона Ленина и на перекрестке улиц Брестской и Горького. Виталий Гришаков пояснил, что это будет сделано в 2018 году в рамках программы «Содействие обеспечению безопасности дорожного движения в 2016-2018 годы». Так, на перекрестке улиц Лескова и Тургенева светофор установят за счет городского бюджета ориентировочно в августе. Светофор на перекрестке улиц Брестская и Горького также начнут обустраивать в августе за счет средств областного бюджета.