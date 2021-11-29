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Интервью секретаря «Единой России» в Орле Леонида Музалевского стало чистосердечным признанием

https://versia.ru/intervyu-sekretarya-edinoj-rossii-v-orle-leonida-muzalevskogo-stalo-chistoserdechnym-priznaniem

«Наша версия», 29 ноября 2021 г.

Неделю назад в Орловскую область попала опубликованная одним из федеральных СМИ статья, посвященная грядущему третьему этапу ХХ съезда ВПП «Единая Россия», после которого многих секретарей региональных отделений партии ждет уже даже не ротация, а перевыборы. Заодно будут заново избирать и секретарей местных организаций, и политсоветы всех уровней на местах. Изменения должны самым прямым образом затронуть и Леонида Музалевского.

Секретарь Орловского регионального отделения и председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Семенович Музалевский принял этот материал близко к сердцу, тем более что речь в нем шла и о «семейных» предприятиях, и о включении в региональный совет их учредителей и директоров, и о перспективах отставки самого Музалевского, который уже десять с половиной лет (то есть более двух пятилетних сроков) находится во главе орловских партийцев.

Не прошло и суток, как он кинулся в контратаку и дал видеоинтервью заместителю главного редактора портала «ОрелТаймс» Сергею Тюрину. Лучше бы он этого не делал. В смысле лучше для него самого. По нашим данным, этот сюжет запросили и в федеральном руководстве «Единой России», и на Старой площади. И немудрено. Интервью Музалевского – это настоящий хит, показывающий не только косноязычность этого «руководителя», но и незнание им имен и должностей руководителей партии, явное непонимание сути обновления и омоложения кадров, а также неумения в необходимых случаях держать язык за зубами, а не выкладывать свои путаные мысли о действиях собственных руководителей. А некоторые сказанные им фразы можно считать просто чистосердечным признанием того, в чем его чаще всего обвиняют и журналисты, и депутаты, и жители Орловской области. Поэтому мы публикуем избранные места из расшифровки интервью с нашими комментариями, которые помогут читателям ориентироваться в запутанных и неказистых ответах главного единоросса Орловщины на вопросы опытного и использующего любую слабость собеседника Сергея Тюрина, журналиста, много работавшего на ТВ, побывшего и небольшим чиновником, и руководителем пресс-службы двух губернаторов…

Штирлиц подумал: «А не сболтнул ли я чего-нибудь лишнего»

Началось интервью с того, что журналист задал Леониду Музалевскому простой вопрос о предстоящем съезде и планирующемся омоложении кадров.

Леонид Музалевский: Насчет омоложения, вы знаете, у нас действительно давно действует такая норма устава как ротация. Мы каждый год ротируем, начиная с местных политсоветов наших муниципальных районных советов и городов, а также региональный политсовет, генеральный совет партии. И высший совет. Это нормальная норма, которая не просто кто-то не справился, и мы его убираем из Генсовета или регионального политсовета. Это норма, которая позволяет ввести, например, в наш региональный политсовет секретарей местных партийных организаций, активных членов партии.

Подтекста вопроса секретарь регионального совета не понял. И заговорил не об омоложении, а об «активных членах». Введенные в региональный политсовет директора и учредители действующих и уже закрытых ООО «Исток», ООО «Автодиагностика», ООО «МАКСАВТО-ОРЕЛ», ООО «Техавтосервис», ЗАО «Орелтрансэкспедиция», ООО «Финальянс» и др. Александр Батищев, Александр Васин и Алексей Егурнов – это точно «активные члены», но вот только их активность, кажется, имеет отношение не к партии, а лично к секретарю регионального политсовета и его родственникам.

Сергей Тюрин: Чего вы ждете от съезда?

Леонид Музалевский: Во-первых, конечно жду обновления, как вы сказали уже. Обновления руководящего состава партии…

Тут Леонид Семенович понял, что он сболтнул что-то лишнее, как в анекдоте про Штирлица, когда тот рассказывал Мюллеру о часах, подаренных ему женой на 23 февраля, и начал путаться в показаниях.

Леонид Музалевский: На мой взгляд сегодня с одной стороны…

Но безжалостный журналист тут же ухватился за сказанную Музалевским фразу.

Сергей Тюрин: Вас не устраивает руководящий состав?

При этих крамольных словах Леонид Семенович запаниковал и начал нахваливать секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака.

Леонид Музалевский: Нет, очень устраивает! Я честно скажу, мне очень приятно работать с Турчаком Андреем Анатольевичем. Это бывший псковский губернатор, молодой, энергичный, и мне нравится в нем, знаете что? Он точно знает, куда он идет, какие решения принимает. Они полностью обоснованы и, самое важное, выверены с мнением жителей.

Сергей Тюрин: Не только куда он идет, но и куда он вас ведет?

Тут Музалевский опять понял, что сказал лишнее – публично обсуждать, куда идет руководство ему по должности не положено.

Леонид Музалевский: Да, нас конечно ведет.

Леонид Семенович на лету переобулся и сообщил, что говорил совсем не то, что от него услышали. И со свойственным ему косноязычием попытался вывернуться.

Леонид Музалевский: А я и говорю, куда он ведет, именно линию Генерального Совета партии, в том числе нас как секретарей местных и региональных отделений партии. Конечно обновление. Конечно в партию приходят совершенно новые лица, новые люди.

Тут все стали ожидать, кого из новых лиц и новых людей, особенно из молодежи, назовет секретарь регионального отделения. Но он счел единственным «совершенно новым лицом в партии» Анну Кузнецову (которую почему-то назвал Аллой). О роде ее занятий представление у него тоже оказалось приблизительное, поскольку даже должность Анны Юрьевны он правильно назвать не смог, не говоря уж о том, что не понял, что уполномоченный по правам ребенка занимается не только реабилитацией больных детей. Кроме того, возможно Леониду Семеновичу неизвестно, что Кузнецова в партии человек не новый и в праймериз «Единой России» участвовала еще в 2016 году.

Леонид Музалевский: Ну вот, наверное, к нам совершенно (?!) собирается приехать Кузнецова Алла Юрьевна, это уполномоченный по правам, бывший уполномоченный по правам, сейчас комиссию будет возглавлять, зам. председателя Госдумы. Это действительно сегодня руководитель, который с изначально занимался общественной деятельностью, помогал по реабилитации больных детей, особенно инвалидов… Совершенно новое лицо в партии.

Эту фразу Штирлиц в фильме «Семнадцать мгновений весны» (1973 г., Киностудия им. М. Горького) сказал Шелленбергу. Любые совпадения и ассоциации являются случайными

Далее журналист, прекрасно информированный о том, что федеральные и региональные СМИ считают, что отношения Музалевского с Турчаком далеки от формальных, задал провокационный вопрос.

Сергей Тюрин: У вас личные отношения с Турчаком выстроились нормально?

Леонид Музалевский: Конечно…

Леонид Семенович было собрался рассказать о дружбе с руководителем, но в этот раз быстро сориентировался, поняв, что отвечать на поставленный вопрос о личных отношениях не надо, и перевел все на рабочие моменты. А затем начал «старую песню о главном», то есть о том, как «Единая Россия», преодолевая «мощное давление КПРФ», не покладая рук трудится, что и было замечено Турчаком.

Леонид Музалевский: Он видит, как мы работаем. Дело не в каких-то там личностных отношениях, дело в том, что у нас нормальная, сильная партийная организация. Мы в непростых условиях работаем, когда уже семь лет главой субъекта является член КПРФ, и здесь накладывает тоже определенные как-то проблемы в том числе политическом аспекте, и наша партийная организация достойно проходит выборы.

Опытный журналист решил уточнить детали «трудностей».

Сергей Тюрин: Но все равно вам как партии власти все-таки наверно некомфортно, когда второй губернатор подряд коммунист.

Тут Леонид Семенович встал перед дилеммой: или ругать губернатора, или говорить, что ему и с Турчаком, и с Клычковым «очень приятно работать». И решил, что нужно польстить журналисту, отметив, что тот и так все знает. И для верности еще раз повторил это.

Леонид Музалевский: Вы знаете, комфортно, некомфортно, надо делать свое дело, знаете…

Сергей Тюрин: Кто на съезд от вас поедет?

Леонид Семенович удивился.

Леонид Музалевский: Делегация этого…

Потом понял, что нужны детали и стал почему-то говорить про этапы съезда.

Леонид Музалевский: У нас получается третий этап съезда… Вдовин Михаил Васильевич, Кошелев Олег Петрович, Проваленкова Ирина Валерьевна, Соколов Вадим Вячеславович, то есть те делегаты, которые были…

Тут Музалевский сделал паузу перед тем как назвать последнюю фамилию и, выдохнув, продолжил.

Леонид Музалевский: Соколов Андрей Александрович, те делегаты, кто были изначально избраны, те, конечно, поедут…

Пауза перед последней фамилией была неслучайной. Через день после интервью Музалевского Андрей Соколов, между прочим, руководитель регионального исполкома «Единой России», член президиума регионального политсовета и заместитель руководителя фракции «Единой России» в облсовете в срочном порядке, как нам стало известно, судя по всему, именно по требованию Музалевского, отказался от мандата депутата Орловского областного Совета народных депутатов.

Сергей Тюрин: Вы каких-то рисков не видите для кадрового состава региональной «Единой России» после съезда?

Вопрос был задан внешне простой: о кадровом составе регионального отделения, а фактически журналист спросил Музалевского, уберут его с поста секретаря реготделения или нет.

Леонид Музалевский: Ну в том числе наверное и для меня, да? Вы знаете, я к этому отношусь совершенно ровно. Если вы возьмете, мы даже готовы вам справку дать, сколько, например, за пять лет мы ротировали уважаемых моих друзей, коллег, членов политсовета.

Леонид Семенович опять проговорился. Рассказывать о своих друзьях, «уважаемых людях», которые благодаря этим качествам стали членами политсовета – это чистосердечное признание. Правда, о трех бывших и действующих учредителях и директорах «семейных» предприятий Музалевского, про которых писали федеральные СМИ, Леонид Семенович ни слова не сказал. Они ротации как-то избежали.

А дальше Музалевский сообщил «сенсацию», то, что его, возможно, «ротируют» из Генерального Совета партии. Но вот о том, что он после нахождения в течение десяти с половиной лет в должности секретаря регионального отделения «Единой России» должен по уставу и по закону покинуть этот пост, Леонид Семенович даже не заикнулся.

Леонид Музалевский: Я тоже готов, что, возможно, будет ротация. Может, и меня ротируют из Генерального Совета партии. Я пока не знаю. Это будет принимать Генеральный и Высший совет партии.

Полностью это интервью со всеми улыбками и ужимками секретаря, с неповторимыми мимическими деталями, в хорошем качестве можно посмотреть, пройдя по следующей ссылке.

https://oreltimes.ru/videosjuzhety/leonid-muzalevskij-gotov-k-obnovleniju-i-kadrovoj-rotacii-v-partii-edinaja-rossija/

Оказывается, в Орловской «Единой России» есть оппозиция

Большинство граждан, не интересующихся политикой, считает, что современная «Единая Россия» — это застывший организм с «забронзовевшими» вождями. И эти люди в общем-то правы. И насчет застоя, и насчет «забронзовения». Именно поэтому после проведения третьего этапа ХХ съезда партии, а точнее, в январе 2022 года намечается самое масштабное за всю историю новой России обновление кадрового состава руководящих органов.

Когда Леонид Семенович Музалевский, десять с половиной лет находящийся в должности первого партийного руководителя Орловщины, узнал об этом, он, как утверждают журналисты, был в шоке и срочно отправился в Москву, чтобы каким-то образом «пробить» для себя исключение из уставного пункта о невозможности пребывания руководителя регионального отделения «Единой России» в должности более чем на два пятилетних срока подряд. Первая попытка не удалась.

Баннеры в Орле, призывающие отправить Музалевского в отставку

В статье о том, каким образом «январская революция» может повлиять на судьбу регионального секретаря, рассматривался «казус Музалевского», то есть ситуация, когда он, вопреки уставу, занимает свою должность с июня 2011 года. Но, насколько нам известно, в ближайшее время, его ожидает еще один неприятный сюрприз.

Группа членов «Единой России», проживающих в Орловской области, кстати, как говорят, не только рядовых, в которую входят и профессиональные юристы, решила проанализировать «казус Музалевского» не с точки зрения Устава ВПП «Единая Россия», изменения в котором в принципе возможны, хотя могут обойтись очень дорого, а с точки зрения действующего федерального законодательства. Вроде бы разницы нет никакой, поскольку Устав и Федеральный Закон о политических партиях в своих формулировках достаточно близки. Но если инициативная группа будет жаловаться на несоблюдение Устава ВПП «Единая Россия», то обращаться нужно к высшим органам партии, а вот если орловские единороссы, которые уже получили титул «антипартийной группы», будут требовать проверки соблюдения действующего федерального законодательства, то они могут беспрепятственно обратиться в прокуратуру.

В соответствии со ст. 24 Закона от 11.07.2001 № 95 ФЗ (ред. От 30.04.2021) «О политических партиях», избрание руководящих органов региональных отделений политической партии должно осуществляться не реже одного раза в пять лет. Это значит, что максимальный срок полномочий руководящих органов политических партий в регионах (у «Единой России» по Уставу это региональный политсовет и президиум регионального политсовета) – пять лет. Законом не определен минимальный срок, но в Уставе «Единой России» (п. 13.8.8.1) говорится, что секретарь регионального отделения избирается на срок полномочий президиума регионального политсовета. Эти полномочия имеют свой срок – 5 лет (п.13.9.4 Устава). Правда, есть пункт 13.9.5 Устава, который гласит, что полномочия Президиума Регионального политического совета сохраняются до избрания нового состава Президиума Регионального политического совета. И здесь возникает юридическая коллизия: федеральный закон требует избрания не реже одного раза в пять лет, а Устав допускает продление «до избрания нового состава». Но если оперировать юридическими категориями, даже 5 лет + 1 день – это уже нарушение федерального закона.

Таков будет один из аргументов «антипартийной группы», готовящей обращение в прокуратуру, которому будет дан ход в случае, если Леонида Музалевского попробуют выдвинуть на пост секретаря Орловского регионального отделения ВПП «Единая Россия». Ну а если в ходе проверки жалобы в прокуратуру проверят и соблюдение пункта Устава «Единой России» 8.2.3.1, в соответствии с которым «одно и то же лицо не может занимать одну и ту же выборную должность руководителя коллегиального руководящего органа, контрольно-ревизионного органа Партии, а равно – соответствующую должность в региональных, местных и первичных отделениях Партии более двух сроков подряд», то нарушения законодательства и нарушения устава будут идти в одной связке.

Нужен ли такой скандал Генеральному Совету ВПП «Единая Россия»? Встанет ли его руководство горой за Леонида Музалевского, чтобы добавить к его двум пятилетним срокам и полугодовому «нелегитимному» пребыванию у власти еще полгода или больше, это, в случае обращения инициативной группы в прокуратуру и суд, – большой вопрос.

И не взбрыкнут ли другие секретари региональных отделений «Единой России», у которых возникает аналогичная ситуация и которых однозначно должны ротировать?

А что у соседей Музалевского по региону? В Брянской области с декабря 2017 года по октябрь 2019 года секретарем реготделения был председатель областной Думы Владимир Попков. В ноябре 2019 года его сменил губернатор Александр Богомаз. В Тульской области Николай Воробьев у власти 8 лет (с 2013 года), в Курской области секретарем регионального отделения в 2012-2019 гг. был ныне покойный Владимир Иванов, а с ноября 2019 года парторганизацию возглавил губернатор Роман Старовойт, в Калужской области в 2010-2020 годах секретарем регионального отделения партии «Единая Россия» был Виктор Бабурин. Он, подобно Музалевскому, мог бы попытаться остаться еще на год, но честно подал личное заявление о прекращении полномочий, и с 13 июня 2020 года отделение возглавил губернатор Владислав Шапша. У липецких соседей секретарем с декабря 2016 года до 24 марта 2020 года был председатель Липецкого областного Совета народных депутатов Павел Путилин, а после него региональную организацию возглавил губернатор Игорь Артамонов.

Так что единственным из «соседских» секретарей региональных организаций «Единой России», проработавшим два полных срока, кроме Музалевского, конечно, был Виктор Бабурин. Но он, в отличие от орловского коллеги, – настоящий политический тяжеловес, десять лет проработавший вице-губернатором Калужской области и семь – председателем областной Думы.

Игра в имитацию, похоже, доведёт Музалевского до цугундера

Кажется, что конек Леонида Семеновича Музалевского – это даже не имитация бурной деятельности, а беспринципная игра в эту самую имитацию. При этом упор делается на материальную составляющую этой игры, которая становится все более опасной для секретаря Орловского регионального отделения ВПП «Единая Россия».

Орловская область – одна из самых маленьких по населению в России, и там, как в деревне, все знают, кто как живет, кто что купил или продал, у кого корова отелилась, а у кого сдохла. И практически любой секрет, особенно в случае с Музалевским, который на язык совершенно не воздержан, становится известным широкому кругу граждан. Нет, конечно, деньги любят тишину, и Леонид Семенович научился не говорить о них вслух, а в крайнем случае писать сумму, но принципы получения этих сумм, их объемы и назначение с большой вероятностью определяются даже в первом приближении.

Вот последний по времени эпизод этой игры, поражающий своей циничностью и уверенностью в безнаказанности, особенно в свете объявленного «Единой Россией» курса на омоложение кадров и их ротацию.

На сентябрьских выборах в Орловский областной Совет по списку «Единой России» депутатом стал руководитель исполкома Орловского регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Соколов. Это яркий пример реального введения во властные структуры молодого и профессионально подготовленного члена партии. Ему 42 года, и он работает в аппарате орловского регионального отделения 14 лет, сначала специалистом по работе с молодежью, затем начальником отдела партийного строительства, а с 2016 года – руководителем регионального исполнительного комитета. Молодой профессионально подготовленный специалист, который был настроен, как утверждают его коллеги по облсовету, на пять лет серьезной работы, неожиданно стал обычной разменной монетой для председателя Орловского областного Совета народных депутатов и секретаря Орловского регионального отделения ВПП «Единая Россия» Леонида Музалевского.

Андрей Соколов, конечно, человек системный и понимающий, что такое партийная дисциплина, тем более что треть его жизни связана с партийной работой. Получается, что ослушаться указания своего руководителя он не мог. И 24 ноября, через два месяца после избрания Соколова, на сайте областного Совета появилось сообщение под заголовком «Очередная ротация в областном совете»:

«На заседании регионального парламента, прошедшего 24 ноября, стало известно о том, что депутат Орловского областного Совета народных депутатов Андрей Соколов досрочно прекращает полномочия… А. Соколов был избран по областному избирательному округу в составе областного списка кандидатов в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021–2026 годов, выдвинутого избирательным объединением Орловское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Андрей Александрович сложит полномочия 25 ноября 2021 года на основании его письменного заявления».

Задумайтесь: молодой, профессионально подготовленный, два месяца назад избранный депутатом, назначенный заместителем руководителя фракции «Единой России» в облсовете, руководитель регионального исполкома, заместитель секретаря регионального отделения и член президиума регионального политсовета ВПП «Единая Россия» вдруг покидает, как утверждают его коллеги-депутаты, «со слезами на глазах» главный законодательный орган Орловщины. Не странно? Нет, конечно, если иметь в виду возникшие после решения Президиума Генсовета «Единой России» о внеочередных выборах секретарей региональных партийных отделений проблемы с пребыванием в должности Леонида Музалевского. Любая выборная кампания требует денег. А кампания, связанная с возможными «исключениями из правил», – больших денег…

«Ротация» в исполнении Музалевского поражает своей прямотой и, повторимся, явным цинизмом. Убрать собственного заместителя и руководителя исполкома из депутатов можно, только руководствуясь очень большим и очень срочно необходимым профитом.

Не секрет, что политические партии, как правило, пользуются при проведении выборных кампаний и отдельных разовых, но также затратных мероприятий, поддержкой бизнесменов. В связи с тем, что результаты «Единой России» на сентябрьских выборах оказались хуже, чем рассчитывал Музалевский, за бортом облсовета оказался «списочник», с ноября 2019 года член регионального политсовета, генеральный директор ООО «Кант» и руководитель либо учредитель еще как минимум шести фирм Олег Карпиков, который известен не только моральной поддержкой партии «Единая Россия».

И именно его прочат на место 42-летнего Андрея Соколова. Карпикову в феврале следующего года исполнится 59 лет, так что с курсом на «омоложение кадров» выходит промашка. Леонид Семенович Музалевский не «ротируется» уже десять с половиной лет, а Андрея Соколова «сротировал» за два месяца. Правда не из партийных органов, а из представительного.

Олег Карпиков (слева, 58 лет), Андрей Соколов (справа, 42 года). Ротация? Курс на «омоложение»? (фото: pg.er.ru, orel.er.ru)

Все скрытые пружины этой ротации ясны и понятны. Карпиков, который перед выборами рассказывал о том, что будет депутатом облсовета, с 25 ноября включился в «игру в имитацию», показывая якобы свою полную неосведомленность. На вопрос «Орловских новостей» о «ротации» он сказал: «Это неожиданно для меня, что Соколов сложил полномочия. <…> Наверняка консультации с кем-то велись [по поводу кандидата на место Андрея Соколова]».

Теперь, когда вся эта некрасивая история с перспективой замены руководителя исполкома регионального отделения «Единой России» на более чем состоятельного бизнесмена вышла в публичную плоскость, у Леонида Семеновича основная задача – обосновать и согласовать с центральным руководством такую циничную «ротацию» (по нашей информации, он 23 ноября уже побывал в столице и, возможно, пытался сделать это).

На следующий день, 24 ноября, Андрей Соколов подал в отставку с поста депутата, и в СМИ появилась фигура «сменщика» – мультимиллионера Олега Карпикова.

А 25 ноября, в пятницу, около 6 часов 15 минут утра автомобиль BMW X7, как утверждают, принадлежащий на праве собственности Леониду Музалевскому (в официальных сведениях о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера этот автомобиль указан), на большой скорости направился в сторону Москвы. Насколько нам известно, судьбоносной встречи в столице пока не произошло, и секретарь регионального отделения отправился в Грецию, дабы совершить паломничество на гору Афон. Каяться? Может, и время как раз…

Правда, дело в последний момент может и сорваться, и в связи с экстремальными обстоятельствами (уж слишком скандальной стала ситуация) Музалевскому придется ввести в облсовет вместо Карпикова кого-то из двух других не попавших в депутаты списочников. Правда, в этом случае профит будет практически отсутствовать. Но сюжет в любом случае грязный и не добавляющий популярности Леониду Музалевскому.

Впрочем, о какой популярности идёт речь? Еще до пандемии, в 2019 году в Орле был массовый митинг с требованием отставки Леонида Музалевского. Тогда же под аналогичным требованием было собрано 28 тысяч подписей жителей региона, которые отправили в Администрацию Президента России.

Нынешней осенью, несмотря на ограничения, связанные со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой, жители Орловщины за неполный месяц собрали еще порядка 20 тысяч заверенных подписей за отставку Музалевского с поста председателя Орловского областного Совета народных депутатов. Сбор подписей проходил не только в Орле, но и в Мценске, Ливнах, Глазуновке, Нарышкино, Болхове, Колпне, Малоархангельске, Змиевке, Сосково и других населенных пунктах.

Регулярно проводятся и одиночные пикеты с аналогичными требованиями. В городе появились баннеры и плакаты с портретами председателя облсовета, призывающие прекратить его полномочия в качестве руководителя представительного органа региона. 24 ноября в областном центре прошел флешмоб: десятки автомобилей с наклейками на заднем стекле «Музалевского в отставку!» припарковались около здания областной администрации.

Конечно, Леонид Семенович принимает «контрмеры». Плакаты, иногда силами городской администрации и полиции (как перед приездом премьера Мишустина в Орел), иногда либо уничтожаются, либо заливаются краской. На недавнем ночном видео, имеющемся в распоряжении редакции, можно увидеть двух, на вид молодых, людей, один из которых заливает краской баннер на частном доме, а другой для отчета фотографирует это действо на мобильный телефон. Кто заказывает эти действия вандалов, и кто их оплачивает, предстоит выяснить полиции.

К уничтожению наглядной агитации за отставку Музалевского привлекли несовершеннолетних

Предстоящий ХХ съезд партии «Единая Россия» и январская конференция регионального отделения, на которой в обязательном порядке (это уже определено письмом Генерального Совета ВПП «Единая Россия») будут выборы секретаря регионального отделения, на самом деле покажут, насколько эта партия в действительности выражает интересы и чаяния людей, простых орловцев, выходящих на пикеты, собирающих тысячи подписей за отставку Музалевского и ожидающих от федерального центра шагов им навстречу.

Р.S. Да, некоторые читатели спросят, что такое цугундер? Чтобы не заставлять читателей заниматься поисками в словарях, скажем, что это старорежимное слово обозначает наказание в широком смысле этого слова. Как там у героя Джигарханяна в «Месте встречи изменить нельзя»? «Кабаки и бабы доведут до цугундера». Леонида Семеновича до цугундера, похоже, доведут совсем другие вещи…

Булат Поройков

Опубликовано: 29.11.2021 19:06

Источник: https://versia.ru/intervyu-sekretarya-edinoj-rossii-v-orle-leonida-muzalevskogo-stalo-chistoserdechnym-priznaniem

Тем временем:

Неладно что-то в партийном «королевстве»

«Орловская среда», №41 (665) от 1 декабря 2021 г.

Пока рядовые и, как правило, беспартийные жители Орловской области активно собирали подписи за отставку лидера орловских единороссов Леонида Музалевского, в самих партийных рядах ЕР наметились разброд и шатания. Связаны они прежде всего с предстоящей ротацией руководящих кадров, о которых объявило федеральное руководство партии, о чем подробно рассказывается в публикации издания «Наша версия» на стр.4-5. Ну а пока взрослые единороссы только готовятся к ротации, орловскую партийную молодежь ей уже подвергли. На прошлой неделе стало известно, что руководитель «Молодой гвардии «Единой России» Сергей Егоров покидает свою должность. На сайте «Орлец» даже опубликовали фото якобы его преемницы, но впоследствии выяснилось, что информация о назначении данной персоны на место Егорова не подтвердилась. Сам же Егоров опубликовал в соцсетях несколько постов, в которых подтвердил, что он больше не руководит МГЕР, и объяснил почему. Впоследствии посты были удалены – по всей видимости, их содержание либо сильно задело прежнее начальство Егорова, либо сработало его чувство самосохранения. Потому что их содержание не оставляет сомнений: в орловском «королевстве» единороссов явно что-то неладно. Что именно, прекрасно изложил сам Сергей Егоров, текст которого мы успели зафиксировать и публикуем без изменений.

Сергей Егоров

«Хотелось бы прокомментировать небольшую заметку в мразотном и гнилом издании «Орлец», который касается назначения новой кандидатуры на должность ио руководителя «Молодой Гвардии» в Орловской области. И в частности, дать небольшое разъяснение, почему прошла ротация кадров.

Действительно, уход связан исключительно с гнилым отношением партии и, в частности, нескольких персоналий к нашему активу. Но никак не потому, что кому-то в чем-то насолил.

Как бы не хотелось это признавать, но на сегодняшний день политически активная молодежь не нужна региональному руководству партии. Нужны ребята, которые готовы подержать флаги за спиной у Музалевского, накинуть партийные манишки, выступить массовкой на какой-нибудь скучной встрече за спиной у регионального спикера, закрыть задачи партии по охвату той или иной новости в социальных сетях.

В течение полугода нами формировалась «Молодая Гвардия» без использования какого-либо административного ресурса. Активистами двигало лишь одно — желание помогать обществу и делать город лучше. И поэтому, к большому сожалению старших «товарищей», в нашем активе были люди, имеющие собственное политическое мнение, готовые давать аргументированную критику по партийным мероприятиям и отстаивать свою точку зрения относительно законодательных инициатив, поддерживаемых «Единой Россией».

Мы всегда выступали за свободу, но при этом поддерживали ряд идеологических ценностей партии. А вот она наоборот — лишь консервировала все эти процессы. И чем дальше мы работали вместе, тем больше переставали понимать друг друга. Грубо говоря — говорили на совершенно разных языках.

За полгода работы у партии не было ни единой заинтересованности в проектах, реализуемых «Молодой Гвардией». Не было ни дня, когда они хотели дискутировать с нами в формате открытого диалога.

Даже в моменты, когда, казалось бы, молодежь должна выступить со своей позицией относительно повышения цен на проезд в городском транспорте, ЦИК партии одобрил, Центральный штаб организации одобрил, а вот регионалы нас тормозили и говорили: «Нет, ни в коем случае. Никакого повышения цен не планируется». В итоге, как мы помним, в начале года изменения все-таки были. Это уже, право, смешно.

Региональное руководство партии панически боится политически активную молодежь. На наших местах они хотели бы видеть совсем других людей, вписывающихся в их систему. Консервативных, готовых потакать каждой прихоти. К сожалению, эта не про нас.

Уверен, что новое руководство продолжит путь в построении системы с человеческим лицом, ломая это гнилое колесо».

Остается добавить, что свою должность в «Молодой гвардии» Егоров покинул 18 ноября – и судя по всему отставка эта была для него неожиданной. Потому что еще в начале октября руководитель МГЕР сообщал о собрании актива организации и о планах предстоящей работы…