Виктор Панков: «Не думайте о законах свысока»

№36 (529) от 17 октября 2018 г.

У каждого города должна быть некая изюминка, карма, отличительная черта, наконец, своя миссия или роль в жизни страны. Ясная, всем известная и неоспоримая. Орёл — родина не только и даже не столько Тургенева, но и много другого. А с недавних пор городок наш тужится обрендить себя «Литературной столицей». Но всё это потуги — и вряд ли они когда-то повлияют на его реальный статус в глазах самих горожан и пресловутых «гостей столицы». Зато у нас есть реальные шансы стать столицей в деле игнорирования законов чиновниками всех уровней – от безымянного клерка, ежедневно составляющего пачки отписок недовольным гражданам, до отцов региона и их первейших замов. Свято веря в то, что чиновники тоже люди, допускаю мысль, что они игнорируют законы не по злобе, а по самому что ни на есть банальному незнанию оных. Отношение чиновников и депутатов к закону как к чему-то абстрактному, условному и, следовательно, совершенно необязательному для знакомства с ним вызвано целым рядом исторических причин всероссийского масштаба, но не они тема нашего сегодняшнего разговора. Нам полезнее сосредоточиться на своей, орловской, уникальности именно в вопросе правового нигилизма среди начальников.

Мы на каждом шагу сталкиваемся с беззаконием как обыденностью в чиновничьей среде. Беззаконием как привычкой, а привычка, как известно, вторая натура. Все больше горожан, направляя жалобу куда-то, знают, что ответ будет формальным и уводящим от существа вопроса, но по-русски продолжают надеяться на чудо. Даже петиции, подписанные простыми людьми, редко что могут изменить в этой традиции. Втихушку оформленные согласования по общественно важным вопросам, публичные слушания без участия публики, левый опрос по памятнику Грозному, несмотря на всю свою мутность, доведенный до столичной прессы как вполне объективный… И то ли от этой, ставшей обыденной безнаказанности к нарушителям процедуры, то ли по дилетантской простоте душевной, увлечение чиновников увековечиванием себя установкой «памятников», какие только придут им в голову, уже не первый год калечит наш, некогда грамотно выстроенный, уютный город, засоряя его все более масштабными дилетантскими поделками. С псевдотопиарными кочующими жеребятами и шершавыми дельфинами, понижающими статус Орла как столицы региона, мы уже практически смирились; ремонт колонн горсада не был согласован и стал причиной скандала; демонтаж фонтана в ПКиО также прошёл с нарушениями, из «литературного квартала» спешно, к выборам, сляпали какой-то плац для выгула досрочно освобожденных; лоскутный и разУкрашенный всем, чем только можно, Бульвар Победы скоро возопит о своём переименовании, а эпидемия с повсеместным изъятием гранита из города накрыла бедный памятник Героям-комсомольцам… И всё это со скандалами, связанными с нарушением законных процедур. Одним словом, не было никогда и вот опять…

Не берусь назвать точную дату, но где-то в конце июня этого года в непосредственной близости от Дворца культуры железнодорожников (далее – ДК ЖД) появилась странная инсталляция из настоящих ж/д рельсов, советского товарняка с восславляющей Сталина надписью на вагоне, платформы с танком и боевой реактивной установкой БМ-13. Позже весь этот разножанровый микс пополнился двумя огромными мрачными плитами из гранита, вместо ясности вносящими в происходящее полную сумятицу. На одной из них (со словами о железнодорожниках, внесших вклад в Победу) выделены известные всем даты 1941–1945, а вот на другой уже 1868-2018 и интригующая цитата (без авторства): «Мы движемся в будущее, сохраняя в памяти прошлое». Кто эти «мы», и почему они так долго (полтора века, если считать по датам!) движутся на «Катюше» из ДК ЖД прямиком в сторону жилого дома, тоже остается загадкой. Вот и поди разберись, чему сей раскиданный по местности «комплекс» посвящается и, главное, какое отношение вся эта выставка военного реквизита, надгробных обелисков и настоящих противотанковых «ежей», сваренных из рельсов, имеет ко ДВОРЦУ КУЛЬТУРЫ, пусть и железнодорожников, – обители культурной мирной жизни, а не музею войны или боевой славы.

Думается, что солдаты, сражавшиеся в Великую Отечественную, меньше всего мечтали, вернувшись домой с победой, любоваться теплушками и танками, идя с женой и детьми в ДК. Лучшая память, которую мы можем воздать погибшим за нашу свободу воинам, это красиво, умно и заботливо устроенная мирная жизнь в их родной стране, а память о погибших и, скажем шире, воспитание патриотизма – вещь слишком серьёзная и не терпящая кампанейщины и дилетантизма. Не случайно, начиная с ленинского плана «монументальной пропаганды», сформулированного им ещё в 1918 году, его идеи настойчиво воплощались государством с широким вовлечением в процесс самых талантливых мастеров монументального искусства. И все памятники советской эпохи, если и не сплошь шедевры, то практически всегда безупречно продуманы и выполнены со знанием базовых законов пространственно-пластической композиции. На тех из них, которые уцелели в перестройку, можно и сейчас многому научиться – и художникам, и идеологам. К счастью, и в нашем скромном городе есть примеры монументов, которыми город вправе гордиться. Самым выдающимся из них является памятник генералу Гуртьеву великого Вучетича. Имеем ли мы право так безответственно опускать ту высокую планку в статусе Орла, которую своим, подаренным нам шедевром, нам задал этот талантливейший Мастер?! Боюсь, что инициаторы странного нагромождения всего, что можно и нельзя, даже не взглянули на свою затею с этой – морально-этической стороны. И ни причем здесь никакие «благие намерения». Помните двухлетней давности историю, когда набожная прихожанка храма под Сарагосой, желая отреставрировать икону, безнадежно испортила старинную фреску – главную достопримечательность церкви?

К счастью, урон, нанесенный амбициозными инициаторами «идейного обустройства территории» ДК ЖД, хотя и капитален по затратам, но вполне устраним. Остается лишь надеяться, что надзорные органы смогут заметить на первой площади города контрафактный объект и понудят самонадеянных авторов-инициаторов прожекта вернуть всё на свои места, как того требует закон.

И чтобы всем, на кого не действует вышеизложенная «лирика», было ясно, что затертые до дыр отговорки, типа: «а что вы имеете против?», «здесь ни копейки из бюджета!», «это же ветеранам!» или, того лучше, «на вкус и цвет…» не уместны, поясним, в чем собственно проблема. Тем более, что она есть — и не одна.

1) Дворец Культуры железнодорожников решением малого Совета Орловского областного Совета народных депутатов от 6 июля 1993 г. был внесен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

2) Согласно ст.5 Федерального закона о памятниках истории и культуры №73-ФЗ «Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр (…) относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и настоящим Федеральным законом.

3)Согласно ст.5_1, п.1, 1) «на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия».

4) Кроме собственно «территории памятника» и «зоны охраны памятника» статья 34.1 защищает памятники «защитными зонами памятника», коими являются «территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам (…) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров».

5) Поскольку нас интересуют прежде всего статьи закона и их фрагменты, напрямую относящиеся к нашему случаю, вот ещё одна цитата для полной ясности. Из п.3 той же статьи Закона 73-ФЗ мы узнаём, что « Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника».

6) Для тех же, кто надеется, что границы территории ДКЖД как памятника документально не оговорены, стоит узнать, что «В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника».

Сознательно самоустраняюсь от детального анализа художественных достоинств этого, с позволения сказать, монументального произведения, так как при всём уважении к, возможно, оскорбленным чувствам архитекторов, скульпторов, дизайнеров и искусствоведов, считаю первостепенной оценку происходящего на Привокзальной площади, 8 органами прокуратуры.

В конце концов, у нас уже есть памятники подобному волюнтаризму и не один (не самый Грозный Иван-царевич на лошадке, Ермолов на пони в лесу, «продавленный» варягами предыдущего завоза маршал Баграмян на братской могиле, а из нового – убогонькие памятнички между лавочками с урнами, установленные реальным Героям на Бульваре Победы!). Может, этого достаточно для признания нас рекордсменами Гиннеса?

Виктор Панков, градозащитник, дизайнер-педагог,

координатор Общественного движения «Граждане Орла».