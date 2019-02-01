Виктор Панков: «Строчил пулеметчик за синий платочек!»

№4 (541) от 6 февраля 2019 г.

Бывают такие моменты в жизни, когда вдруг понимаешь, что ничего не понимаешь. И требуется какое-то время, чтобы привычное представление о себе и своём месте в окружающей тебя жизни, а вместе с ним ясность и равновесие вернулись к тебе. Вроде бы, чему-то тебя научили в школе, потом в институте, потом ты сам чему-то научился и вдруг – бац! – и тебе сообщают, что ты ни много, ни мало – «оборотень» (хорошо ещё, что не «в погонах»!). Особенно мило услышать такое от взрослого на вид человека, явно уважающего себя и вполне довольного своей жизненной карьерой. Ещё бы, дослужиться до высокого поста профсоюзного бога всеорловской РЖД и в этом качестве руководить целой «стройкой ночи», где к твоим ногам куча могучей техники, толпы дорожных рабочих и мастеров всех профессий, дорожных полицейских в машинах с мигалками и сиренами… Кстати, всем ли профсоюзным лидерам наша мэрия бесплатно оказывает по ночам столь щедрую организационную поддержку? И если она не бескорыстна, то неужели и за неё уплачено из тех же денег ветеранов, на чьи пожертвования и строится то, что строится?

Так чем же я заслужил такое оскорбление от молодого ветерана ж/д труда, с которым никогда до этого не пересекался и о котором ничего не слышал? Вы удивитесь, друзья – всего лишь своим знанием некоторых законов страны, в которой мы оба с этим, скажу мягко, хамоватым лидером профсоюза имеем счастье жить. Впрочем, не будем спешить с выводами о хамоватости, ибо есть надежда, что прокуратура, куда, как мне сказал участковый, прибывший на «место происшествия», полиция передаст жалобу на этого несдержанного профлидера, во всём разберётся. Хочется верить, что так оно и будет, тем более, что гр. Бородин В.М. публично обозвал «гнилыми людьми» не только меня, но и ещё троих стоявших рядом граждан, включая двух сотрудников УВД. Мы ещё вернемся к участившимся в последнее время случаям злоупотребления ветеранами всевозможных политобщественных структур своим авторитетом, а пока…

«История вопроса»

В своей первой статье о незаконном вторжении в охранную территорию памятника «Дворец культуры железнодорожников» («Не думайте о законах свысока», «Орловская Среда» №36 (529) от 17 октября 2018) я поделился мыслями о нынешнем расцвете правового нигилизма у чиновников вкупе с депутатами разного уровня. Исходя из посыла, что чиновник тоже человек, я допустил, что он игнорирует законы не по злобе, а по простому незнанию оных. Ведь известны случаи, когда нового собственника памятника в момент покупки им здания местные органы госохраны памятников даже не информировали о том, что тот приобретает объект культурного наследия (а это всегда «обременения»). Но, как выяснилось, здесь уж точно не тот случай! Ведь прямо на колонне фасада ДК ЖД на самом видном месте уже много лет висит доска, сообщающая всем и каждому, что это красивое здание есть памятник архитектуры и, более того, оно относится к сооружениям, «формирующим Привокзальную площадь».



В той же, прошлогодней статье дословно приведены 6 (шесть!) статей Федерального Закона №73-ФЗ, которые, уже на тот момент, были наиболее откровенно проигнорированы инициаторами стройки на охранной территории памятника.

Цитаты эти заняли почти половину всего текста, статья получалась большой, и пришлось отложить другие, не менее важные аспекты проблемы, упорно усугубляемой инициаторами любительской инсталляции возле ДК. Мне казалось, что статьи действующего Закона, приведенные в газете, написаны настолько ясно и однозначно, что профсоюзные ж/д активисты, затеявшие эту стройку, наконец, опомнятся и поймут, что «погорячились», после чего сядут и обдумают красивые выходы из некрасивой коллизии… Но не тут-то было! Стройка, словно набрав воздуха в лёгкие, продолжилась с утроенной силой, как бы говоря всему законопослушному люду: «Уясните, оборотни, вы нам не указ! Где вы со своими интеллигентскими умничаниями – и где мы с нашей эржэдэшной всепробивающей силой, Брат? Ха-ха-ха!»

Удивляет, что беззастенчивым попранием закона щеголяет отнюдь не зелёная молодёжь. Ведь считается, что ветераны труда – это люди пожившие, заслуженные и мудрые, которые, казалось бы, не только сами радеют за верность традициям, стабильность, законопослушание, но и, самое главное — наставляют на это молодых. Ещё как наставляют! Вот из последнего.

«Орловские Новости» (от 1.02.2019) сообщают:

«Ветеран труда Станислав Земляков направил в адрес губернатора Орловской области Андрея Клычкова предложение по замене вывески на фасаде ДК железнодорожников. Земляков напоминает, что дом культуры теперь принадлежит правительству региона, а не РЖД, поэтому губернатор может принять соответствующее решение. По мнению орловца, на фасаде здания должен быть установлен барельеф… » и даже есть картинка, как надо сделать! Воистину, всяк мнит себя и архитектором, и идеологом, и педагогом. И отчего ж ему не поучить губернатора, как поступать с памятниками! И невдомёк такому советчику, что ОКН охраняется в том виде, в каком он был поставлен на госохрану, а любые изменения в его облике строжайше согласовываются в Минкульте.

Вообще всё чаще мелькающие в СМИ эффектные ссылки на «губернаторское благословение» в контексте, где оно лишено юридической силы, уже становятся небезвредными для самого губернатора – так часто и безответственно ими жонглируют всевозможные заслуженные ветераны чего-либо. К истокам этой «моды» нас ведёт недавно обнародованный скандал с разносом вдребезги гранитных элементов на памятнике героям-комсомольцам. Он ведь тоже зачинался красивой инициативой про «патриотизм в обход закона» от заслуженного экс-комсомольца 70-х и Почетного гражданина области, которые, затеяв к юбилею комсомола «реставрацию памятника», спокойно обошлись без её согласования органом исключительной компетенции, взамен раструбив миру, как они обратились в депутатский корпус и к ВРИО губернатора А.Е. Клычкову и как «они нас поддержали».

«Во-первых, это некрасиво».

Теперь два слова о самом «монументе», хотя не выношу, когда в разговор о законности любого из недавних псевдопамятников в Орле вклинивается чьё-нибудь: «А мне паровоз не мешает! Пусть будет». Функции «не мешать» у памятников никогда не было и нет. Они придуманы и создаются для другого. А вот нарушать процедуру создания монументальных произведений не стоит, тем более – игнорировать. И не только потому, что это некрасиво. Все общепринятые этапы и стадии рождения памятника существуют не ради процедуры или волокиты. Они призваны поставить заслон любительщине и дилетантизму, которые, как нигде более, смертельны в монументальном искусстве. Есть выработанные веками каноны в создании монументов, не говоря уже об универсальных законах композиции, без знания которых немыслимо сделать значимое произведение в общественном пространстве. Просто череда реальной техники, вагонов, гранитных плит, сливающихся масштабом со случайными машинами у магазина, не может даже называться монументом. Не говоря уже о том, что это просто некрасиво. Особенно в соседстве с изысканной и безупречно исполненной архитектурой здания ДК ЖД. Даже в призванный «опустить» автора этих строк телесюжет «Истоков» попали не слишком восхищенные идеей «монумента» жители. Но дело не в них, как и не в том, что думаю об этой инсталляции лично я. Если бы вдруг эта земля не была охранной зоной, памятник кому-либо, открытый взорам ВСЕХ граждан, не мог, не должен был делаться, одобряться и устанавливаться непрофессионалами в этой сфере! Если, конечно, мы говорим о цивилизованном государстве.

Хотим ли мы, как в Париже?

Абсолютно любой памятник, независимо от его темы, должен задумываться и создаваться как произведение искусства, и по этой причине такие вещи всегда рассматриваются на экспертных художественных советах. Проект с поездами, как мы уже точно знаем, никем не согласовывался в установленном законом порядке потому, что… его попросту не было. Даже, когда инициаторы этой антихудожественно-патриотической авантюры решили согласовать её задним числом, то вместо проекта они принесли на научно-методический совет по объектам культурного наследия то, что с натяжкой можно назвать эскизом. Отсутствие ли точного плана в масштабе тому виной или безграмотность человека, делавшего обмеры местности, но рельсы, на которых уже громоздятся десятки тонн боевой техники, пересекли не принадлежащий ДК ЖД тротуар и позорно вывалились на проезжую часть. Всю зиму эту «изюминку» стыдливо прикрывали снегом, но пришла оттепель и всё испортила. Хорошо ещё, что ни ГИБДД, ни какой другой из надзирающих за безопасностью дорог орган, услужливо не видят этого и не слышат сигналов недовольных водителей, которые, наверняка, к ним поступали.

Но вернёмся к красоте. Первейшим требованием к произведению искусства всегда являлась его оригинальность и неповторимость (про мастерство не говорим, т.к. всё поняли …). В каждом городе России есть как минимум один танк, а в Орле ещё и несколько пушек, которые из-за своей тиражности перестают эмоционально воздействовать, а воспринимаются некими информ-метками в городской среде. Само по себе использование натурального оружия вместо авторской пластики тоже давно уже стало стандартным приёмом. Но мы же не в Париже, – скажут мне оппоненты. Во-первых, и у нас, в Орле, есть не копия, а подлинный шедевр Вучетича (памятник генералу Гуртьеву) и не только он.

Так что, не обязательно жить во лондонах и барселонах, чтобы иметь в городах талантливо сделанные объекты среды. В польском Вроцлаве – городе, известном множеством оригинальных памятников, есть т.наз. «Поезд в небо». Это настоящий паровоз времен Первой Мировой, но стоит он на пустыре и оттуда «взмывает» в небо, вместе со своими рельсами… Вокруг него – современная жилая застройка. Поезд видно издалека, и все к нему стремятся, чтобы рассмотреть, как это сделано. Инженерно, пожалуй, сложновато, но для красивой идеи и напрячься не жалко.

Да и не сложней это того, что наворочено у бедного ДК ЖД. Техника и транспорт на Привокзальной, 8 уныло стоят на месте, и неясно, тронутся ли они вообще, почему их столько и зачем они в таком количестве и порядке. «Собрали всё, что удалось» или «взяли что кому не жалко» – такие мысли приходят на ум почти неизбежно.

Монумент без постамента.

Кроме того, согласитесь, уже сейчас распространено мнение, что Орёл «подустал» от избытка военной символики, к которой, безусловно, относятся и поставленные на постамент боевые орудия. Само по себе звание «Города воинской славы» не отменяет такого восприятия накопившегося у нас «арсенала». За редкими исключениями эти орудия устанавливались без единодушного ликования в обществе. А уж поезда, теплушки и «Катюши», спущенные на уровень земли, это совершенно провальное зрелище, если учесть, что видим мы всё это с большого расстояния. Любой скульптор скажет вам: памятник без постамента – это безграмотно. В отличие от нас в соседних городах подобные этой (но более лаконичные) инсталляции создаются на специально подготовленных для этого участках территории вокзалов. Человек видит реальные предметы в естественном для них окружении – и эти объекты начинают «работать».

И, наконец, война. Её атрибуты не могут (и не должны) подменять собой патриотическое воспитание, которым нередко прикрываются любители насыщения городского пространства своими любительскими, хотя и крупногабаритными поделками. Но скажите, есть хоть одно письмо с фронта, где бы солдат завещал своим родным увековечить его память установкой подобных монументов? Увековечить Победу народа в войне возможно, в первую очередь, созданием той мирной и прекрасной жизни, о которой в перерывах между боями мечтали её участники и ради которой они клали свои жизни на алтарь Победы. Великая Клавдия Шульженко всего в двух строчках раскрыла, распахнула эту тему:

«Строчит пулемётчик – за синий платочек,

Что был на плечах дорогих!»

Не за стотонный тендер с паровозом, ради самоутверждения поставленный ночью перед мирным Домом культуры, а за скромненький синий платочек!

Уж сколько раз твердили миру…

Ускоряющейся поступью шагает новый год – первый год жизни Орловской филармонии в здании бывшего ДК ЖД. Орловцы с надеждой ждут музыкальных событий в новом и таком напитанном музыкой зале. Стены Дворца культуры железнодорожников слышали огромное количество музыкантов, работающих в самых разных жанрах. Однажды здесь выступал сам Святослав Рихтер! Долгие годы это был лучший концертный зал в области, и очень хочется, чтобы он вновь стал таким. Все предпосылки к этому у него есть: прекрасная акустика, красивый интерьер, приспособленность к проведению разнообразных концертов. Вот только вместо красивых клумб (и, может, ещё лавочек), которые ему всегда были к лицу, любителям музыки придется дефилировать мимо паровоза с чёрным тендером, на котором они прочтут зловещее: «Вода отравлена антинакипином». Забавно? Отнюдь. Уместно ли это соседство? Не думаю. Но кого волнуют такие тонкости…

Чем бы ни закончилась затеянная орловским профсоюзом РЖД война с законом, градозащитниками и здравым смыслом, ничего хорошего воспитать она уже не сможет. Слишком много в ней было лукавства, корысти и гордыни. Если статью, наполовину сотканную из цитат действующего Закона своей же родины, профсоюзный вожак может походя обозвать «гнилой статейкой», плохи у нас дела и никудышны наши профсоюзы. Некрасиво придуманный памятник — это не самое страшное. Некрасиво то, с каким шпанским, чтоб не сказать – бандитским азартом, в пику закону он насаждается. Как будто так трудно пройти общепринятую процедуру, никого при этом не оскорбляя! Некрасиво молчать – когда по службе положено заговорить. Если бы мэрия не дала однажды понять, что благоволит этой (анти)художественной самодеятельности ж/д профсоюзов, уверен, все роснадзоры вовремя пресекли бы её – каждый по своим резонам. А красиво ли было вовлекать в лоббирование и реализацию проекта порядочных и искренних в своей поддержке идеи людей, не подозревающих, что их банально подставили, скрыв от них факт игнорирования всех предусмотренных законом согласовательных процедур, включая самую главную – согласование с «органом исключительной компетенции» (так закон трактует региональные управления по государственной охране памятников), отсутствие которого делает любые ссылки Бородина и Ко на «одобрение идеи монумента губернатором» юридически ничтожными. Верю, что высококлассные юристы из «Серого дома» честно прояснили главе облправительства всю ситуацию вокруг ДК ЖД и, надеюсь, он, тоже пожалел, что когда-то по доверчивости выразил согласие на то, во что (согласно закону) он просто не имел права вмешиваться, ведь накосячившие не на одну статью лидеры ж/д профсоюзов станут с новой силой прикрываться его именем. Не удивлюсь, если в решающем наступательно-оборонительном порыве «бородинцы» заявят где-нибудь, что вообще-то они всё это затеяли по устной директиве губернатора.

Виктор Панков,

координатор Общественного движения «Граждане Орла»,

дизайнер-педагог, член Союза журналистов России.