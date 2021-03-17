Вишенка без торта

№9 (633) от 17 марта 2021 г.

Есть такой закон с очень несчастливой судьбой, 73-ФЗ называется («Об объектах культурного наследия». – Прим. ред.). Ну никак я не пойму, кто и зачем его придумал, если его никто и никогда не исполняет! Более того, нарушить его считается благом и доблестью, достойной наград и премий! Нарушают его смачно, наотмашь! Не буду никого утруждать перечислением всех объектов, где от бедного закона даже воспоминаний не осталось, но Красный мост обойти не могу. Он, как известно, является объектом культурного наследия, и никто его из реестра не выводил. По вышеназванному закону, на объекте нельзя проводить работы, изменяющие его облик, объёмно-планировочные и конструктивные решения, которыми он обладал на момент постановки его на госохрану, а можно только обеспечивать сохранность облика, осуществляя текущий ремонт и, в крайнем случае, реставрацию. Но кому это интересно?

Любимое выражение чиновников всех мастей «Город должен развиваться!» действует и в отношении «морально устаревшего» моста. Я не знаю, кто делал проект, кто его утверждал и давал разрешение на его реализацию, только мост как объект культурного наследия уже на этой стадии уничтожен! А это уголовное преступление, за которое, по устоявшейся традиции, никто не ответит. Мост не только уже потерял свой облик, но и в скором времени превратится из городского в автодорожное транзитное пространство, в котором о комфорте пешеходов заботятся в последнюю очередь, как уже и произошло с Мостом Дружбы. Но, говоря о нём, господин Минкин (замглавы администрации города Орла. – Прим. ред.), всё-таки, пряча глаза, лукавил, что с тротуарами будет всё в порядке, а применительно к Красному мосту, демонстрируя аттракцион небывалой честности, прямым текстом заявил, что после ремонта пешеходы будут терпеть неудобства. О как!

И на кой же чёрт нужен такой ремонт, если теперь с разрешения власти все пешеходы будут с головы до ног забрызганы грязью, а посылать безответные проклятья можно будет только каждой проезжающей мимо машине? Никто не ответит за испорченную обувь, одежду и настроение! Оказывается, мост делается для автомобилей, а не для всяких нищебродов, их не имеющих. А вот моя восьмилетняя автомобильная жизнь в то время, когда женщина за рулём была ещё экзотикой, превратила меня в заядлого пешехода, и я вовсе не хочу отказываться от этого статуса.

Помнится, наши очень неглупые мостовики предлагали оставить Красный мост пешеходным, а рядом возвести транзитный (только для транспорта), и это, возможно, было бы дешевле того, что делается сейчас, но кто же у нас слушает старших? Наша властная молодость, с головы до ног увешанная пылающими гормонами и гипертрофированными амбициями, научилась слушать только себя, и в результате этих слушаний город заполонило множество однотипных «благоустроенных» территорий, забитых всяким дешевым интернетным хламом. Понятие «вписать в окружающую среду» просто выпало из обращения. В качестве яркого примера может служить сквер перед основным корпусом Орловского университета с вызвавшей всеобщее восхищение скамьёй-перголой.

По мнению некоторых наших СМИ, так она прямо новое слово в дизайне. А на самом деле это типовая разработка, которая очень недорого продаётся во всё том же Интернете. Ну, что я в сердцах про себя сказала, когда её увидела, озвучивать не буду, но то, что я подумала о наших «благодетелях», в поте лица осваивающих миллионы на так называемом «благоустройстве», скрывать не хочется. Депутаты имеют право не быть компетентными в вопросах дизайна, но господа Минкин и Плотников (начальник управления градостроительства администрации города Орла. – Прим. ред.) такого права не имеют. Вошедшее в моду планомерное освоение денег уже уничтожило город как историческое поселение, и этот процесс с их согласия благополучно продолжается. А когда я узнала, что в нашей нищей области собираются потратить 45 миллионов на один километр дороги, то даже не удивилась. Деньги считать у нас не принято. Мне могут сказать, что это целевые средства, но я, исходя из своего жизненного опыта, прекрасно знаю, как легко целевые превращаются в карманные.

Только что озвученная новость о новом проекте латания дыр многострадальной улицы Ленина это подтверждает. Хорошего в этом только то, что мы точно узнаем, кто у нас ещё больший дилетант, чем Вермишян, потому что профессионал за такую работу никогда не возьмётся! Приделывать к разбросанным вдоль улицы без какой-либо системы «гробам» скамейки и артобъекты может только абсолютно невежественный человек. Или конченый циник. А отремонтировать ливневую канализацию просто невозможно, потому что она изначально неверно сделана. Диаметр заложенной трубы элементарно не соответствует норме. Честный чиновник сказал бы, что переделывать надо всё, но где ж такого взять-то!

Вообще-то «благоустройство» — это как бы вишенка на торте, только вот в Орле вишенка всё время в гордом одиночестве, потому что торта нет. В городе хроническое бездорожье, нет работы с достойной оплатой (именно потому люди уезжают в другие места), полное отсутствие городских туалетов – и на этом фоне забота о скамеечках выглядит настоящим издевательством. Меня иногда просто разбирает от желания посоветовать тем представителям администрации, которые рекомендовали жителям пользоваться туалетами в кафе, взять и отключить в своих квартирах и домах канализацию и побегать по нужде на улицу. Могу представить, во что превратится их жизнь и какую радость им будет приносить самая шикарная мебель. Надо иногда перечитывать «Короля Лира».

Город грязный, неухоженный, самый небольшой дождь или снег немедленно превращается в неразрешимую проблему, а уж когда непогода, как в этом году, то просто – в катастрофу! Я не помню, когда ливнёвки в городе работали, а живу я здесь давно. И чего стоит «оптимизация» дворников! Их функцию передали управляющим компаниям, которые упорно делают вид, что им это неизвестно, и дворы нигде не убираются. Понятно, что это чёрная неблагодарная работа, а душа просит праздника, но когда-то её нужно делать – вишенками сыт не будешь! А уж на наши «плиточные» скверы и парки без слёз не взглянешь. Хвалёная плитка уже ползёт по швам, ещё года два-три – и надо перекладывать. Представляю, как хорошо живёт плиточный завод.

Совершая ежедневные прогулки, всегда удивляюсь тому, что Сквер Семьи находится как бы под прицелом. Не самый лучший символ мирной жизни. В последнее время меня преследует желание поставить вместо пушки (кстати, тоже установленной наперерез закону 73-ФЗ) памятник доктору Турбину и переименовать сквер Артиллеристов в сквер доктора Турбина. Хочется думать, что наши военные, депутаты и чиновники – абсолютно адекватные люди, и они поймут, что такое изменение будет правильнее со всех точек зрения. Врач Владимир Иванович Турбин совершил не меньший подвиг и в войне, и в мирной жизни, да и Сквер Семьи будет под присмотром семейного врача. А место для пушки всегда найдётся, и лучше всего было бы создать Музеон военной техники под открытым небом (я уже писала об этом). Мой отец, майор-артиллерист, прошедший всю войну, всегда был против милитаризации гражданских пространств, он говорил, что память о войне и победе надо хранить в головах и поступках, а не в оружии.

Ну, а что касается закона №73-ФЗ, так, может быть, честнее его отменить?

Людмила Парицкая, гражданка России