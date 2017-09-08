Виталий Рыбаков: «Добро и правда побеждают всегда»

№45 (493) от 27 декабря 2017 г.

Традиционно в конце года принято подводить итоги. Наша газета тоже имеет такую традицию: мы вспоминаем все значимые события, произошедшие в уходящем году. В этот раз «Орловская среда» решила поговорить об итогах 2017 года с депутатом Орловского областного совета Виталием Рыбаковым.

– Виталий Анатольевич, если бы вам предложили составить рейтинг событий-2017, что бы вы в него включили? Самые главные события для Орловской области – по вашей версии?

– Главное событие произошло 5 октября 2017 года, когда президент нашей страны Владимир Владимирович Путин отправил в досрочную отставку коммуниста Вадима Потомского. Президент услышал голос активных граждан, жителей нашей области, которые добивались увольнения нерадивого губернатора. До этой даты, я считаю, никаких знаковых событий в регионе не происходило, область находилась в состоянии безвременья, уныния и безнадежности.

– Безусловно, отставка Потомского стала событием номер один для многих орловчан. Вы – один из очень немногих представителей депутатского корпуса, кто открыто выражал недовольство проводимой Потомским политикой в сфере управления регионом и столь же открыто говорил о необходимости его отставки. Воспринимаете ли вы его увольнение как свою личную победу?

– Я бы сказал, это НАША победа. Победа всех неравнодушных граждан, которые были рядом со мной, локоть к локтю, и системно, в ежедневном режиме выявляли и предавали огласке те или иные критические факты, ситуации, действия команды коммуниста Потомского, начиная с 2014 года. А такие ситуации стали возникать с выборов губернатора, которые, на мой взгляд, были нелегитимными, о чем я уже неоднократно говорил. Напомню, тогда мое обращение в прокуратуру по поводу сбора подписей в поддержку выдвижения Потомского, не возымело никакого действия: его просто передали в избирком, который, естественно, не нашел никаких нарушений. Но если бы сейчас можно было проверить эти подписи – выборочно, то, я полагаю, избрание Потомского вряд ли можно было бы считать легитимным. И со временем из моих единомышленников сформировалась целая большая группа активных граждан, которые проводили ту самую планомерную работу, которая и помогла добиться отставки Потомского. За что спасибо и администрации президента, и лично Сергею Владиленовичу Кириенко, который курирует вопросы внутренней политики.

– С ухода Потомского прошло почти три месяца. Вы заметили какие-то позитивные изменения в регионе? Если да, то в чем?

– Позитивные изменения я заметил. Они состоят в том, что правоохранительные органы «проснулись» и начали работу – в том числе и по моим обращениям, по обращениям граждан, по публикациям в прессе, касающимся периода правления коммуниста Потомского и его команды.

Что касается позитивных изменений в экономике, в социальной сфере, то, я думаю, они произойдут нескоро: 17 миллиардов госдолга – это не шутки для нашего региона. Плюс разбитые дороги, разрушенная инфраструктура, разоренные муниципальные предприятия… Помните, ту же Спецавтобазу удалось в свое время отстоять только благодаря твердой позиции работников, вышедших на пикет, поддержке прессы и в том числе моему участию в процессе как депутата. А ведь все шло к ее закрытию еще два года назад. Хотя именно муниципальные предприятия должны быть здоровой альтернативой частникам – особенно в таких стратегических отраслях, как ЖКХ или транспорт. Мы все видим, что происходит сейчас с муниципальным транспортным предприятием ПАТП-1, которое люди Потомского при молчаливом согласии тогдашнего главы городской администрации Усикова умело и системно подвели к банкротству. Для чего? Если что-то происходит, значит, кому-то это выгодно. В данном случае цель ясна – сделать гегемоном в сфере пассажирских перевозок частные компании. Но представьте, если не будет муниципального транспорта, а частники войдут в картельный сговор и не выйдут на маршруты – что ждет город? Коллапс. И он даст им право диктовать цену проезда. А муниципальные транспортные предприятия – это сдерживающий фактор…

– Как вы относитесь к тому, что после смены главы исполнительной власти региона многие ваши коллеги-депутаты и даже чиновники вдруг заговорили о проблемах, о которых вы говорили на протяжении трех лет, а они их будто бы не замечали и вас не слышали? Что это за внезапное прозрение?

– Я не стал бы осуждать депутатов, которые «не слышали», «не видели», «не знали» всего того, что творилось в области при Потомском и о чем я на протяжении трех лет говорил постоянно, стучался во все двери. Вы даже не представляете себе, как я хотел достучаться, чтобы меня услышали. Но… по тем или иным причинам этого не происходило. Причины назову. Кто-то молчал за «миску чечевичной похлебки». Кто-то боялся, что у него отнимут бизнес. Кто-то боялся, что не получит госконтракты. У кого-то дети работают в обладминистрации и облсовете на хороших должностях. Кто-то просто стал депутатом впервые и не вникал в суть проблем. Я их не осуждаю – ситуации бывают разные… Но поскольку они меня не слышали, я обратился к обычным гражданам, которые меня поддержали – и 5 октября, как я уже говорил, произошло знаковое для нашего региона событие –Орловская область избавилась от случайного человека в политике, лишенного незаконно присвоенных воинских званий подполковника и майора, сомнительного мастера спорта и абсолютно неэффективного руководителя региона.

А что касается внезапного прозрения моих коллег, то здесь уместно вспомнить известную поговорку: зачем пинать мертвого льва? Это ведь может каждый – без всяких опасений. А тех, кто сейчас начал активно выступать, обличать, «вскрывать» проблемы (не будем их называть, они хорошо всем известны, их имена на слуху), хочется спросить: где вы были раньше? Почему вы три года не заявляли о своей позиции? Впрочем, выше я уже сказал, почему…

– На каждой сессии облсовета вы обязательно поднимаете какой-нибудь вопрос из серии острых. На последней, например, вы предложили рассмотреть ситуацию в «Орелгортеплоэнерго» и «Орелоблэнерго», однако коллеги вас не поддержали. Почему это произошло, на ваш взгляд? Все опять возвращается на круги своя?

– Я поднимаю эти вопросы, потому что они есть. Я их задаю уже больше трех лет. Но в данном случае ситуация достигла апогея. После моих депутатских запросов ситуацией на этих предприятиях заинтересовались правоохранительные органы, прошли оперативно-розыскные мероприятия. Меня интересует, найдут ли виновных? Или ситуация сложится, как в АИЖК, когда виноватым остался только бывший гендиректор Кочергин, хотя председателем совета директоров был экс-начальник профильного департамента Синягов, а тот же первый замгубернатора Бударин на все мои запросы отвечал: «все хорошо, прекрасная маркиза»? Поэтому я хочу спросить: какую роль в ситуации с «Орелоблэнерго» и «Орелгортеплоэнерго» сыграли председатели совета директоров этих областных акционерных обществ, они же – высокопоставленные чиновники правительства области Филатов и Блохин? Кем утверждались отчеты о финансовом состоянии этих предприятий, которые регулярно представлялись совету директоров? Дело по АИЖК близится к завершению, впереди суд, и я думаю, в суде будут заданы такие же вопросы чиновникам, ведь это с их молчаливого согласия в нашей области творился кадровый и экономический беспредел, в результате чего происходили многомиллионные хищения и незаконное отчуждение собственности Орловской области. Поэтому мое предложение заслушать на сессии облсовета председателей советов директоров этих обществ считаю абсолютно логичным. Я хотел бы, чтобы и депутаты, и присутствующие члены правительства смогли понять, кто виноват и что с той ситуацией делать дальше, потому что сотни миллионов рублей куда-то «ушли». У нас сейчас не хватает денег на питание школьников, на ремонт дворов, на льготы инвалидам. Так вот они, эти деньги! Но они не в бюджете, они, скорее всего, похищены. Я считаю, что по всем признакам тут работала организованная группа. И когда голосовали, включать или не включать этот вопрос в повестку дня сессии, почему-то произошел сбой системы, кнопки не срабатывали… Между тем я видел, что сидевшие рядом со мной депутаты голосовали «за». Тогда я предложил проголосовать вживую, потому что в любую компьютерную систему можно войти в ручном режиме. И мне показалось странным, что спикер Музалевский и его замы выступили против. И поскольку ни Блохина, ни Филатова на декабрьской сессии так и не заслушали, то я в соответствии с регламентом подготовил на имя председателя облсовета письмо, в котором прошу внести этот вопрос в повестку январской сессии. И если по каким-то причинам вдруг не получится заслушать председателей советов директоров, то предлагаю заслушать выступление о финансовом состоянии «Орелоблэнерго» и «Орелгортеплоэнерго» в 2015-2017 гг. первого вице-губернатора Бударина. И по реакции на это мое предложение спикера Музалевского и вице-спикера Вдовина можно будет оценивать их отношение к коррупционным процессам, которые происходили на этих предприятиях.

– Заместитель председателя облсовета Сергей Потемкин, выступивший против открытого голосования, заявил, что «вот так и начинаются майданы». А как вы расцениваете высказывание депутата Потемкина?

– Считаю, что слово «майдан» в данном случае совершенно неуместно. Конечно, проще всего пугать майданом, но, как говорил Козьма Прутков, зри в корень. Я поставил вопрос о том, кто причастен к исчезновению сотен миллионов рублей предприятий, акции которых принадлежат области. При чем здесь майдан?

Конечно, надо сделать скидку на то, что уважаемый депутат Потемкин не имеет филологической подготовки и, видимо, просто не смог подобрать нужное слово. Надеюсь, на следующей сессии областного совета он поправит свою ошибку.

– Какие отношения складываются у вас с временно исполняющим обязанности губернатора Андреем Клычковым? Взаимопонимание есть?

– Когда мы в рамках протокола встречались с временно исполняющим обязанности губернатора Андреем Клычковым, мы обменялись мнениями о ситуации в регионе и пришли к выводу, что будем совместно работать в позитивном ключе. Но на сегодняшний день наши с ним отношения складываются… никак. Три-четыре недели назад я обратился в его приемную, в руководителю секретариата Галине Глушенковой, попросил записать меня на прием по ряду вопросов. До сих пор – ни слуха ни духа. Полагаю, тут может быть две причины. Либо у временно исполняющего обязанности губернатора нет времени, чтобы принять депутата облсовета, и я могу это понять: человек попал в авгиевы конюшни. Хотя еще со времен уважаемого Егора Семеновича Строева руководитель региона принимал депутата областного совета в течение одного-двух дней, и это правило соблюдалось и при Александре Козлове и при Вадиме Потомском.

Вторая причина может заключаться в том, что кто-то из окружения врио главы региона препятствует этой встрече, которая может иметь положительный результат для всего региона.

Поэтому через ваше издание я хотел бы обратиться к временно исполняющему обязанности губернатора: если встреча не назначается по второй причине, то как минимум надо провести служебное расследование и выяснить, почему депутат облсовета трех созывов в течение месяца не может попасть к руководителю области, чтобы решить насущные вопросы.

– Если вернуться к итогам этого года, то каким он был лично для вас? Какие свои личные успехи вы бы отметили? И что вас разочаровало в этом году?

– Как и все жители Орловской области, я три с половиной года жил в безвременье. Но для меня это безвременье еще сопровождалось и длительным уголовным преследованием, о чем вы хорошо знаете. А в марте 2017 года я был оправдан судом, с правом на реабилитацию Для меня это было как второе рождение. И, естественно, это главное мое достижение. То есть мне удалось не только доказать, что я чист перед законом, но и на собственном примере показать, что добро побеждает зло и что правда побеждает неправду.

Что касается разочарований, то несколько разочаровывает то, что с уходом Потомского многие чиновники из его пула, показавшие свою полную несостоятельность, продолжают «эффективно» управлять регионом.

И не секрет, что сегодня группа этих чиновников пытается, как говорится, «обнять» временно исполняющего обязанности губернатора, навязать ему свое видение ситуации, зачастую далекое от реальности. Поэтому хотелось бы пожелать Андрею Клычкову объективно смотреть на происходящие в области процессы и на его подчиненных. И если он проследит их служебную родословную, выяснит, чем они «отметились» в своих должностях, все станет на свои места. И если кто-то будет говорить про кадровый голод, то никакого кадрового голода на самом деле нет. В Орловской области много молодых перспективных людей, которые хотят и умеют работать…

– Что бы вы пожелали читателям «Орловской среды» и всем жителям области в наступающем году?

– Читателям вашей газеты и всем моим землякам, жителям Орловской области я желаю перемен. Перемен к лучшему. Орловчане имеют право жить достойно, и никакие горе-чиновники не должны этому мешать.

В 2018 году нас ждут два очень важных события: мы будем избирать президента нашей страны и губернатора Орловской области. И я искренне желаю, чтобы мои сограждане и в марте, и в сентябре сделали правильный выбор.

Беседовала Татьяна Филева