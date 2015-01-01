Виталий Рыбаков: «Имитации выборов допустить нельзя»

Обращение депутата Орловского областного совета народных депутатов Виталия Рыбакова к депутатам представительных органов муниципальных образований Орловской области.

Уважаемые коллеги!

В преддверии выборов губернатора Орловской области, на протяжении месяца ко мне поступает информация из муниципальных образований региона о том, что некоторые чиновники областной администрации через сотрудников местных администраций пытаются оказывать воздействие на депутатов районных, городских и сельских советов Орловской области, в частности, давать депутатам указания о сборе подписей в поддержку тех или иных кандидатов в губернаторы.

Хочу напомнить, что аналогичную картину мы уже наблюдали во время избирательной кампании 2014 года: тогда депутатов массово вынуждали ставить подписи в поддержку кандидатов — спойлеров. К чему привели такие методы, нам всем хорошо известно: в области прошли бутафорские выборы губернатора, результат которых, по моему мнению, нельзя считать легитимным. В итоге этих постановочных выборов область получила приезжего губернатора, который на протяжении всего срока своего губернаторства только имитировал бурную деятельность. За три с половиной года этой «деятельности» экономика и социальная сфера Орловской области пришли в более чем плачевное состояние, что в полной мере ощутили на себе жители нашего региона.

За время губернаторства коммуниста Потомского, набравшего в результате имитации выборов в отдельных районах космический процент голосов избирателей, из бюджета оказались украдены миллиарды рублей, пышным цветом расцвела коррупция, в область не пришел ни один серьезный инвестор, закрылись некогда стабильные предприятия, серьёзно выросли налоги, что коснулось каждого из нас, из области стал массово уходить бизнес, появились астрономические долги по зарплате, существенно вырос госдолг региона, муниципальные образования лишились важных полномочий и возможности пополнять бюджет, а значит, и выполнять социальные обязательства. Такое руководство регионом привело к тому, что президент отправил несостоятельного губернатора Потомского в досрочную отставку.

Такая ситуация не сложилась бы, если бы в 2014 году в Орловской области прошли честные выборы, и кандидатам на должность главы региона пришлось завоевывать доверие избирателей в условиях настоящей конкуренции.

В связи с этим я обращаюсь к вам как депутат, который в первую очередь представляет интересы своих избирателей, и как гражданин, которому Конституция Российской Федерации гарантирует право участия в выборах. Я намерен воспользоваться активным избирательным правом и принять участие в избирательной кампании в качестве кандидата в губернаторы Орловской области. К сожалению, сегодня есть предпосылки, что эта кампания может быть срежиссирована по сценарию скандальных выборов 2014 года. Этого допустить нельзя! Поэтому я рассчитываю на вашу поддержку.

Я призываю вас, уважаемые коллеги, проявить твердую гражданскую позицию, не поддаваться никакому давлению, сделать все, чтобы выборы губернатора Орловской области были честными, конкурентными, законными. Я призываю вас поступать по совести и действовать в интересах жителей Орловской области, потому что только им дано право решать, кто должен руководить нашим регионом.

Год назад наш президент Владимир Владимирович Путин дал совет будущим губернаторам, идущим на выборы: «работать с полной отдачей, искренне, честно». «Если есть искреннее желание менять ситуацию в регионе к лучшему, искреннее стремление и готовность к этому, то тогда можно смело браться за работу», — сказал президент.

Именно такого губернатора, который будет работать честно и с полной отдачей, заслуживают жители нашей многострадальной области. Такой губернатор может быть избран только в честной борьбе. Никакой имитации выборов граждане Орловской области больше не потерпят. И не простят никому.

Депутат Орловского областного совета народных депутатов Виталий Рыбаков