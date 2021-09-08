Виталий Рыбаков о технических ошибках гражданина Парахина

№31 (655) от 8 сентября 2021 г.

Многострадальный пруд в районе санатория «Дубрава», который сначала был, а потом «сплыл», обнаружился на снимках со спутника. Фотографии водоёма, с годами уменьшающегося в размерах, оказались в распоряжении редакции. Примечательно, что пруд присутствует и на снимке 2016 года, в тот самый период, когда участок под так называемой «лужей» был сдан в долгосрочную аренду некой гражданке для ведения личного подсобного хозяйства. Почему водоём в то время не обнаружили «эксперты», нанятые администрацией Неполодского сельского поселения, можно только догадываться.

Пруд в «Дубраве» 2002 г.

Пруд в «Дубраве» 2014 г.

Пруд в «Дубраве» 2016 г.

Пруд в «Дубраве» 2019 г.

Пруд в «Дубраве» 2021 г.

Напомним, история с «исчезновением» пруда, переданного в начале 2000-х годов санаторию «Дубрава» на праве хозяйственного ведения, чрезвычайно мутная. Несколько лет назад санаторий перестал подкачивать в водоём воду из реки Мезенка из-за соображений экономии; естественно, пруд уменьшился в размерах, а потом при передаче земли в аренду водный объект в документах уже не указывался. Его называли «лужей», дамбу — частью дороги, пирс и бетонную лестницу — и вовсе несуществующими объектами. Во все это можно было поверить только в одном случае: если бы мы при выезде на место своими глазами не видели следы откачки воды, а через несколько дней туда не приехали бульдозеры и не привезли песок. В возбуждении уголовного дела по факту недавней кражи бетонной лестницы, как мы знаем, отказано. «Орловская среда» писала об этом в №39 от 1 сентября 2021 года. В настоящее время арендатор земли претендует на приобретение участка в собственность. Причем чиновники администрации Орловского района уже не идут навстречу арендатору, указывая, что там …находится пруд.

Депутат орловского горсовета Виталий Рыбаков, которому, как и всем орловчанам, известно, что пруд, построенный для отдыхающих санатория «Дубрава», это не фантом, а реальность, обратился к прокурору Орловской области Владиславу Малкину с просьбой провести проверку по фактам, указанным в его обращении: депутат ссылается на публикации «Орловской среды». Кроме того, он просит провести проверку в отношении Юрия Парахина, который на момент передачи участка земли под прудом в аренду являлся главой Орловского района.

Со ссылкой на СМИ депутат Рыбаков сообщает, что «водоём возле санатория «Дубрава» стал едва ли не последним объектом, построенным для отдыхающих санатория за федеральные средства. Водоём был передан в хозяйственное ведение санатория в 2004 году, есть соответствующий документ, подписанный экс-губернатором Егором Строевым». Однако «в 2016 году Неполодское сельское поселение заключило договор аренды с гражданкой К. Земельный участок был передан в аренду до 2036 года, свободный, без объектов».

На момент заключения договора аренды были все заключения, в том числе, гидротехническое, что водного объекта здесь не было. Это делали органы местного самоуправления перед тем, как передать участок в аренду, указал Виталий Рыбаков.

При этом, согласно требованиям законодательства РФ, выкупить этот участок возможно после трех лет аренды. В связи с чем арендатор участка обратился в суд по причине того, что администрация Орловского района отказала ему в предоставлении участка в собственность, аргументируя это тем, что данный участок не предназначен для сельхозпроизводства, а также что в его границах имеется водный объект — пруд.

Что в это время происходило с якобы несуществующим водоёмом? 6 августа санаторием «Дубрава» был установлен факт хищения находившихся рядом с прудом пирса и лестницы, принадлежащих Орловской области, а через несколько дней — 9 августа — зафиксирован момент, когда «лужа», как её называют арендаторы, подвергается осушению.

Депутат сообщает также, что директор санатория обратился по этому поводу в прокуратуру Орловской области, а также в полицию; о происходящем уведомлен и.о. руководителя департамента здравоохранения Орловской области. По сути на сегодняшний день уничтожаются все следы присутствия пруда. «Очевидно, все происходящее позволяет сделать вывод о том, что предпринимаются все меры для того, чтобы стереть все следы существования пруда».

Кто заинтересован в таком исходе? По какой причине экспертиза показала отсутствие водного объекта на данном земельном участке, если даже сейчас его следы еще остаются, и их пытаются скрыть? — задается вопросами депутат Виталий Рыбаков и просит прокуратуру области провести соответствующую проверку.

Депутат также обращается к прокурору Владиславу Малкину с просьбой провести проверку с целью выяснения следующей информации:

— какой организацией и каким образом проводилась экспертиза, указавшая на отсутствие пруда, если и дамба, и оборудование, и пирс, и лестница на тот момент присутствовали?

— Насколько компетентны были эксперты, которых, со слов представителя арендатора, нанимали чиновники Неполодского сельского поселения?

— Предприняты ли соответствующие меры профильным департаментом по факту исчезновения имущества Орловской области?

— Законно ли уничтожение водоёма, который был построен за счет государственных средств?

Также депутата интересует перспектива уголовного дела по факту хищения пирса и лестницы.

Кроме того, Виталий Рыбаков попросил провести проверку в отношении Ю.Н. Парахина, так как именно с момента его назначения на должность главы администрации Орловского района и был заключен, согласно публикации СМИ, тот самый договор аренды, в котором пруд не значился.

«Учитывая, что сейчас в отношении Ю.Н. Парахина уже возбуждено уголовное дело, полагаю, данный факт требует оценки надзорного ведомства», заключил депутат.

Комментирует депутат Виталий Рыбаков:

— Странные вещи происходят в Орловском районе и городе Орле: сначала сдали в аренду пруд под видом земельного участка с перспективой последующего выкупа; а в начале этого года подобный случай произошёл с земельным участком по улице Матросова № 3Б, где домик из фанеры признан капитальным строением и продан, при этом наш городской бюджет потерял десятки миллионов рублей!

Как в первом, так и во втором случаях главой района и позднее — города Орла был один и тот же человек — Юрий Парахин. При нём и пруд оказался вовсе не прудом, а по документам – земельным участком, и сомнительное строение — капитальным.

Это что – подлог? Фальсификация? Или очередная «техническая ошибка» экс-главы Орловского района и пока еще мэра города Орла гражданина Парахина, которая, как вирус, проникла из Орловского района в областной центр?

Верю, что правоохранительные органы разберутся в этих странных в своей закономерности «технических ошибках», которые происходили в Орловском районе и теперь происходят в муниципальном образовании «Город Орёл».