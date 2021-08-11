Виталий Рыбаков об особенностях ремонта мостов в Орловской области

№27 (651) от 11 августа 2021 г.

Во вторник на официальном сайте прокуратуры Орловской области было опубликовано сообщение о том, что гендиректору ООО «Ремспецмост», которое является подрядчиком работ по ремонту Красного моста, а ранее ремонтировало мост «Дружба», предъявлено обвинение.

Вот что сообщили в прокуратуре:

«По уголовному делу по фактам нарушений при заключении муниципального контракта по реконструкции «Красного моста» и хищения денежных средств при ремонте моста «Дружбы» генеральному директору подрядной организации предъявлено обвинение.

На контроле прокуратуры Орловской области находятся вопросы соблюдения законности при расходовании бюджетных средств, выделенных на реализацию национальных проектов.

В настоящее время в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ведется реконструкция «Красного моста» в г. Орле.

Ранее прокурор Орловской области Владислав Малкин совместно с представителями органов власти и правоохранительного блока выезжал на место проведения работ для проверки соблюдения законодательства при расходовании бюджетных средств.

По результатам выезда главой регионального надзорного ведомства были даны конкретные поручения, а ход исполнения муниципального контракта по реконструкции указанного объекта и расходования выделенных на эти цели бюджетных денежных средств поставлен прокурором области на контроль.

По поручению прокурора области было активизировано расследование уголовного дела, возбужденного по фактам использования должностными лицами подрядной организации — ООО «Ремспецмост» при заключении муниципального контракта заведомо подложного документа и хищения бюджетных денежных средств при проведении ремонтных работ моста «Дружба».

В результате принятых прокуратурой области мер координационного характера по данному уголовному делу генеральному директору ООО «Ремспецмост» следствием предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере, с использованием служебного положения).

Так, должностное лицо обвиняется в том, что для участия в конкурсе на выполнение работ по реконструкции объекта культурного наследия регионального значения «Красный мост» в г. Орле в целях получения преимуществ при прочих равных условиях им были представлены заведомо подложный договор субподряда на выполнение работ по сохранению другого объекта культурного наследия, а также документы, подтверждающие его исполнение.

Также мужчина обвиняется в том, что при проведении работ моста «Дружба» в Заводском районе г. Орла были использованы деформационные швы, не соответствующие проектной документации, в результате из бюджета было похищено более 1,4 млн рублей.

Ход и результаты расследования уголовного дела остаются на контроле прокуратуры Орловской области.

Также прокуратурой продолжен надзор за соблюдением законодательства при расходовании бюджетных средств, выделенных на реконструкцию Красного моста.

Установлено, что в рамках исполнения контракта подрядчику перечислено более 198 млн рублей, однако на данный момент работы выполнены и приняты заказчиком на сумму 27,6 млн рублей. Сумма неотработанного подрядчиком аванса составляет свыше 170 млн рублей.

По указанным фактам прокуратурой организована процессуальная проверка, в ходе которой правоохранительными органами будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц подрядчика при расходовании полученных в качестве аванса бюджетных денежных средств.

Ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль прокуратуры».

Новость прокомментировал депутат Орловского горсовета Виталий Рыбаков, который неоднократно обращал внимание городской и областной власти на нарушения при ремонте орловских мостов:

— Предъявление обвинения гражданину Подрезову – это только одно звено в большой цепи афер с ремонтом мостов, которые начались с приходом в наш регион команды Клычкова. Напомню, в свое время Клычков объявил, что взял ремонт моста «Дружба» на личный контроль. Но когда я как депутат областного совета обращался к нему с проблемами, которые стали появляться на мосту «Дружба», он присылал мне отписки, ссылаясь на закон о местном самоуправлении. То есть в СМИ, на публику, он говорил, что лично контролирует ремонт моста, а когда возникли серьезные вопросы, ушел в сторону, переложив их на органы местного самоуправления.

В свое время я передал в следственные органы видеозапись, на которой рабочие, работавшие на мосту «Дружба», рассказали мне, что гидроизоляция моста нарушена по всей площади проезжей части. Что подрядчики экономили на арматуре, не прогревали бетон, и со слов рабочих, это делалось по указанию гражданина Подрезова. Считаю, что надо обратить внимание на сам контракт по проведению ремонта моста «Дружба», то есть провести его правовую экспертизу, так как он очень похож на контракт по ремонту улицы Ленина. Кстати, как проводился этот ремонт, правоохранители по моему депутатскому запросу проверяют до сих пор и никак не могут расследовать то, что расследовать давно уже пора. Между тем, на безобразный ремонт улицы Ленина потрачено 56 миллионов, улица разваливается, а виноватых нет.

Так вот, в обоих контрактах прослеживается некая закономерность: они составлены так, что интересы муниципального образования не защищены. Как в случае с улицей Ленина, так и по мосту «Дружба», где банковская гарантия никак не сможет покрыть затраты на устранение капитальных недоделок и откровенного брака.

История повторяется и с Красным мостом. Подрядчику перечислили 198 миллионов аванса, освоено 20 с небольшим миллионов. У подрядчика на счету должно быть 170 миллионов рублей неосвоенных бюджетных средств. Вопрос: где деньги? Ко мне как депутату приходили рабочие с Красного моста, которые заявили, что им четыре месяца не выплачивали зарплату, приходили собственники спецтехники, которая была предоставлена в аренду для производства работ на мосту, которые тоже заявили (под видеозапись) о долгах за аренду. СМИ писали, что «Ремспецмост» не платит по лизинговым платежам. Я на внеочередном заседании горсовета выступил от имени Справедливой команды и попросил уважаемую прокуратуру выяснить судьбу 170 миллионов, так как есть большое подозрение, что деньги увели безвозвратно.

Особо хочу отметить, что мне как депутату трех созывов было странно наблюдать за отсутствием какой-либо реакции на вопиющие факты нарушений на мосту «Дружба» и на Красном мосту, которые выявляла и предавала огласке Справедливая команда, со стороны спикера облсовета Леонида Музалевского. Пока наши депутаты выступали в СМИ, обращались в прокуратуру, выезжали в рейды на мосты и фиксировали нарушения, Леонид Семенович скромно отмалчивался…

Я не зря сказал о целой цепочке проблем с ремонтом мостов в Орловской области. По моему мнению, правоохранителям надо присмотреться к группе чиновников областной и городских администраций, которые по долгу службы курировали вопросы ремонта мостов в Ливнах, Мценске и Орле.

Пора ставить точку в этой мутной истории разбазаривания бюджетных средств. А кто виноват, выяснить проще простого: надо начать с главного распорядителя бюджетных средств и группы тех чиновников, которые принимали мост «Дружба». Мы, депутаты Справедливой команды, будем наблюдать за развитием событий и всячески оказывать содействие правоохранительным органам. Потому что, как сказал в одном из недавних выступлений наш президент Владимир Путин, бороться с коррупцией надо на всех уровнях власти. И Справедливая команда это делала, делает и будет делать.