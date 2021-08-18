Виталий Рыбаков пригласил Клычкова и Музалевского в Хотынец

№28 (652) от 18 августа 2021 г.

Депутат Виталий Рыбаков опубликовал на канале YouTube продолжение видеоролика о том, как Хотынецкий район движется к экологическому коллапсу. На этот раз он предложил губернатору Клычкову и спикеру облсовета Музалевскому посетить «жемчужину» области.

https://www.youtube.com/watch?v=iaMyRPqXqJo&t=5s

«В прошлом месяце я в очередной раз поднимал тему экологии Хотынецкого района, — напомнил Виталий Рыбаков. – Реакция администрации Никишина не заставила себя долго ждать. И жители вновь забили тревогу».

Дело в том, что в предыдущем ролике депутат продемонстрировал несанкционированную свалку на берегу водоема в поселке Хотынец, которую местные власти должны были ликвидировать по решению суда.

Как пояснил житель Хотынца, гражданский активист Владимир Рыцарев, суд вынес решение о ликвидации свалки 3 июня 2021 года. Однако, по его словам, мусор просто столкнули в водоем.

— А чтобы скрыть неубранные следы на поверхности и то, что сбросили в водоем, привезли глину и засыпают все глиной, — говорит Рыцарев. – За мусор, который сюда привозится, берут деньги. А где они оседают? В карманах! Работник прокуратуры — зампрокурора Гарцев сказал мне: «Откуда вам известно, что там сотни тонн? Вы что, кантор взяли и все взвесили?» А чуть ранее этот же господин составлял акт о том, что мусорной свалки не существует».

Действительно, на кадрах, снятых Виталием Рыбаковым в Хотынце, видна площадка из глины высотой около метра.

— Весь мусор бульдозером стянули в близлежащий водоем. Те самым скрыли следы экологического преступления. Вместо исполнения решения суда по вывозу мусора, рекультивации земель и восстановлению экологической безопасности свалку частично сбросили в водоем и засыпали остатки толстым слоем глины. Учитывая масштабы мероприятия, можно предположить, что глина была взята из ближайшего карьера. Возникает резонный вопрос: кто оплатил внушительную сумму за такой объем работ? Таким образом, по моему мнению, администрация Хотынецкого района пытается скрыть следы преступной деятельности последних лет, — прокомментировал депутат.

— Если раньше действия должностных лиц можно было списать на халатность или банальное разгильдяйство, то теперь начинает отчетливо прослеживаться преступный умысел, квалифицируемый несколькими статьями Уголовного Кодекса. На мой вопрос главе района Никишину, выделялись ли деньги на модернизацию коммунальной сферы и исполнение решения суда, он ответил, что целевых поступлений из областного бюджета не было. Я предлагаю товарищу Клычкову и господину Музалевскому посетить с рабочим визитом поселок Хотынец и в срочном порядке решить важную экологическую проблему Хотынецкого района — жемчужины нашей Орловской области, — заключил Виталий Рыбаков.