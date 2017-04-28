Виталий Рыбаков: «Все прекратится, когда Потомский уедет»

№18 (466) от 2 июня 2017 г.

На этой неделе депутат областного совета Виталий Рыбаков и адвокат Виктор Алиев провели пресс-конференцию, в ходе которой рассказали об оправдательном приговоре по резонансному делу Рыбакова, о других заказных уголовных делах и том, когда все это закончится.

Как известно, 25 мая Орловский областной суд оставил в силе оправдательный приговор, вынесенный ранее по уголовному делу в отношении Виталия Рыбакова. В последующие два дня к предпринимателям, работающим на территории Лесоторговой, пришли с обысками сотрудники полиции. Выяснилось, что возбуждено новое уголовное дело, основными фигурантами которого стали все те же предприниматели с Лесоторговой и председатель общественного движения «Родной Орел» Алла Борисова. Первый вопрос, заданный на пресс-конференции, касался именно этого уголовного дела.

— Сразу после оправдательного приговора, спустя 2 часа, на Лесоторговую приехали несколько человек — представителей полиции, и начали производить выемку документов, — рассказал журналистам Виталий Рыбаков. — Старшая группы — известная в широких кругах Мария Позняк начала производить выемку документов у 18-ти предпринимателей, которые на этой территории работают. Они обратились ко мне 29 мая, попросили, чтобы я принял меры в рамках своей депутатской компетенции. Хочу напомнить, что в 2015 году было то же самое: тоже были изъяты документы, и 2 года все было без движения. Закрыли дело в начале января 17 года, и документы, и компьютерные серверы были возвращены предпринимателям. Теперь все повторяется.

— Сейчас прошла информация, что одно из дел, которое на вас открывали в 2014-2015 годах, опять поднято, и странно, что расследуют его параллельно и СК и УМВД…

В. Рыбаков:

-На этот вопрос ответит мой адвокат, с которым я работаю 3 года и который сделал так, чтобы справедливость восторжествовала.

В. Алиев:

Уголовные дела начали возбуждать 25 июля 2014 года. Так вот, СК было возбуждено всего 6 уголовных дел, по 6 эпизодам якобы преступной деятельности. По истечении почти трех лет правоохранители решили, что два уголовных дела имеют какую-то перспективу, именно эти уголовные дела были соединены и направлены в суд. И рассмотрение этих дел в суде благополучно закончилось оправданием. А 4 оставшиеся дела как пинг-понг, возобновлялись, когда было нужно, и прекращались. Все прекрасно понимают, что они не имеют судебной перспективы, поскольку сами правоохранители уже десяток раз их прекращали и не рискуют направлять их в суд. Параллельно Следственным управлением УМВД России по Орловской области тоже возбуждались уголовные дела, количества которых даже я не знаю. Возбуждались в отношении неустановленных лиц с целью собрать компромат, а потом передать его в СК. Небезызвестная Мария Позняк расследовала уголовные дела с целью получить какие-то доказательства на Рыбакова. О количестве уголовных дел судить сложно. В настоящее время в СК расследуется одно уголовное дело по двум эпизодам. Срок расследования истекает 22 июня. Перспектив я не вижу. Даже продлить они его в установленном порядке не успевают. Ну и есть еще какие-то действия Марии Позняк, которые, кроме как авантюрными, назвать нельзя…

Поэтому сейчас после вынесения оправдательного приговора мы, естественно, активизируем работу и будем обращаться в судебные органы защиты. Я думаю, это хороший сигнал для того, чтобы остальные уголовные дела закончились быстро и с реабилитацией.

В.Рыбаков:

-Хочу заметить, уважаемые журналисты, что я в свое время рассмотрел, что за птица Вадим Владимирович. А птица видна по полету. Передо мной документ, который мне любезно предоставили в секретариате администрации г. Орла. Он датирован 4 апреля 2014 года — за подписью руководителя департамента Есипова. Он пишет в 2014 году, спустя месяц, как в нашу область приехал Вадим Владимирович, следующее: «в целях исполнения поручения и.о. заместителя председателя правительства Орловской области, руководителя блока финансово-экономического развития М.М. Бабкина, прошу вас в срок до 8 апреля 2014 года предъявить пояснительную записку по финансовой деятельности ОАО «База строительных товаров» с момента его создания по настоящее время, содержащую информацию об оборотах, о взаимоотношениях с предпринимателями, о суммах уплаченных налогов и землях». Датировано 4 апреля, а срок исполнения — до 8 апреля. Это какой массив информации! Я у юристов спрашивал — областная администрация не имеет права делать такие запросы в администрацию города Орла. Уже тогда было видно, что попахивает рейдерским захватом, что впоследствии и случилось. В 2014 году без объяснения причин меня уволили с БСТ, назначив туда непонятного милиционера, который за 3 месяца разорил предприятие и довел его до состояния банкротства. Когда меня увольняли, на счетах было около 20 млн рублей. Испарились эти 20 млн за 4 месяца. Базу продали за копейки. Кто в этом виноват? Я считаю, администрация города Орла. Вы посмотрите, как работают муниципальные предприятия на сегодняшний день? Предприятие «Зеленстрой» — 28 миллионов долгов. И что, эти 28 миллионов «случились» за месяц, за два, за полгода? Нет. Они сформировались за целый год, за полтора. А куда смотрели балансовая комиссия, мэр Новиков, глава администрации Орла Усиков? Кроме БСТ есть и Зеленстроя, банно-прачечное хозяйство довели до ручки, и вообще экономика МУПов трещит по всем швам.

— Хотелось бы получить комментарий еще по одному резонансному делу. Это дело о так называемых 28 миллионах, Речь о ваших доходах, которые вас обязали вернуть в казну. На прошлой неделе перед зданием областной администрации стояла пикетчица с плакатом, на котором сообщалось, что родина ждет от вас 28 миллионов. Можете дать пояснение по этому поводу?

Рыбаков:

-28 миллионов давно уже в государственной казне. Но, хочу заметить, что в декабре 2016 года «Российская газета» написала, что образовался прецедент: по таким же делам, как и у меня, люди обратились в Конституционный суд, и суд их рассмотрел и дал разъяснение Верховному суду, что считать доходы за три года (а именно на этом расчете основывалось решение суда по моему делу) — неправильно. Я взрослый человек, разве я не мог скопить, сохранить, взять кредиты и т. д.? Поэтому перспектива того, что деньги в скором времени вернут, очень хорошая. Я буду обращаться в суд по вновь открывшимся обстоятельствам с иском о возврате имущества в мою пользу, так как считаю, что прокуратура неправильно посчитала. Я с 18 лет работаю, всю свою жизнь получаю хорошую зарплату, я не должен доказывать происхождение денег. Я никогда не работал на государственной службе. Я депутат, избранный народом, на непостоянной основе. Поэтому — цыплят по осени считают.

— Вы сказали, что 28 миллионов — в казне. Это, наверняка, известно, это не секретная информация. Откуда тогда взялась эта пикетчица с ее требованием? Что это было, по вашему мнению?

Рыбаков:

— Я думаю, люди из окружения Потомского хотят мне сделать дополнительную рекламу, может, нервы попортить. Но вы же видите, что я совершенно спокоен, и вам отвечаю, как есть на самом деле.

— В свое время в одном из документов Позняк написала, что в присутствии нескольких журналистов, а особенно Краюхина, Рыбаков на нее чуть ли не нападал, то ли избивал, то ли оскорблял, а, может быть, применял какие-то другие виды насилия. Скажите, а чем закончилось то дело с избиением и оскорблением уважаемой следовательши?

Рыбаков:

— Ничем. Как всегда, ничем. Просто остались слова, остались, очевидно, рапорты с ее стороны своему руководству. Сейчас, когда мне стало известно, что на Лесоторговой после оправдательного приговора начались обыски, изъятие документов, я как депутат этого округа приехал на территорию предприятия и увидел вот этот произвол. Я задал вопросы следователю Позняк: на каком основании ведутся эти действия, предоставьте документы. Я хочу заметить, что с ней я разговариваю только с видеокамерой. Я снял даже сюжет, чтобы вы видели, как я ей задаю вопрос, что она мне отвечала. Я не получил ни одного документа, выяснить, на каком основании она производила следственные мероприятия на Лесоторговой в отношении 18 предпринимателей, не удалось.

Я считаю, это — порядочные, честные люди. Многим из них уже пришлось уйти с территории Орловской области — регистрационно. Они сейчас зарегистрированы в Москве, Туле, Брянске. И еще большое количество предпринимателей имеют желание уйти. Я, как смогу, буду уговаривать их остаться. Но право выбора за ними. Уйдут они — это значит область потеряет еще десятки миллионов налогов.

— С самого начала было очевидно, что уголовные дела в отношении вас — это политический заказ и преследование. Сразу после того, как областной суд утвердил оправдательный приговор, прошла информация о том, что прокуратура намерена снова его обжаловать, оспаривать и прочее. Что вы можете по этому поводу сказать и сколько может тянуться эта тягомотина?

В. Алиев:

С точки зрения закона приговор может быть обжалован в кассационном порядке в президиум областного суда, и еще есть две ступени в Верховном суде. Но основанием для отмены приговора могут быть лишь существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства, которые повлияли на вынесение решения. То есть оценка доказательствам уже даваться не будет. Поэтому вероятность отмены приговора в этом уголовном деле, как мне кажется, очень маленькая.

Когда пошел этот вал заказных уголовных дел, губернатор Потомский высказался на эту тему, что когда человек влезает в политику, то политика влезает в него. И что это случай Рыбакова. Вы общались с ним в течение этих трех лет: не давал ли он оценок вам, не комментировал ли как-то эти уголовные дела?

Он меня на голубом глазу уверял, что это не его работа, что он здесь ни при чем. Во что мало верится. Я с ним, конечно, встречался, но о чем с ним можно говорить? Все видят результаты его трехлетней работы. Все знают цену его обещаниям. Думаю, что акция, организованная Игорем Рыбаковым, под девизом «Потомский, уходи!», будет иметь продолжение. Таблички «Потомский, уходи!» можно получить на втором и третьем въездах на Лесоторговую базу. Всего их напечатано примерно шесть тысяч. И я полагаю, жители Орловской области дождутся, когда Вадим Владимирович покинет наш регион.