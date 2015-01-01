Виталий Рыбаков заявил, что не намерен участвовать в бутафорских выборах

7 июля в ходе пресс-конференции кандидат в губернаторы Орловской области Виталий Рыбаков объявил о том, что не будет участвовать в бутафорских выборах. Рыбаков заявил о невозможности пройти муниципальный фильтр. Напомним, по законодательству кандидаты в губернаторы должны собрать определенное количество подписей депутатов.

-Когда я, успешный бизнесмен, решил идти в политику, я руководствовался не только личными амбициями, — сказал Рыбаков. — Как хозяйственник я вижу слабые места и удручающее состояние нашей области. Я решил как-то изменить ситуацию и с помощью своих единомышленников поднять область с колен. Я уверен, что у меня бы получилось. Но опыт избирательной кампании 2014 года показал, что на честность и порядочность в политике не стоит надеяться. Первый урок я получил, когда партия, которой я доверился, пошла на поводу у врио Потомского и подло «слила» мою кандидатуру. Продалась или испугалась? Это уже не важно. Три года я отбивался от нападок триумфально выбранного губернатора Потомского. Все шесть уголовных дел, заведенных в отношении меня, развалились. Обвинения сняты. Но это в прошлом. А что сейчас? Я в числе девяти кандидатов в губернаторы и хочу воспользоваться своим конституционным правом участвовать в выборах. Я трижды депутат областного совета. Много лет руководил крупнейшим в Орле муниципальным предприятием. Я имею огромный опыт руководства и хозяйствования. Я политически активен, меня знают в Орле и в Орловской области. И что? Я не могу собрать подписи? Пройти муниципальный фильтр, который прошли совершенно неизвестные в области люди? Я не говорю о врио Клычкове, который собрал все подписи в один день и сразу. Как оказалось, депутатам, главам районов даны указания — ни одной подписи Рыбакову. Почему Клычков боится Рыбакова? Почему он боится честных выборов, ведь он позиционирует себя честным и порядочным человеком? Я разговаривал с Андреем Евгеньевичем и просил дать мне возможность честно поучаствовать в выборах. Он сказал, что здесь ни при чем. Ни при чем? Люди запуганы и боятся дать мне свои подписи! Я понял одну вещь: никто не станет губернатором в Орловской области, если он — не врио. Тогда зачем этот фарс? Зачем тратить огромные средства на избирательную кампанию, если результат уже известен? Я не хочу участвовать в этой нечестной борьбе. Считаю, это ниже моего достоинства. Я сделал все, что мог. Я не считаю себя побежденным. Потому что победить можно только в честной борьбе. Хочу заранее поздравить Андрея Евгеньевича Клычкова с триумфальной победой 9 сентября и пожелать ему успешной работы на благо нашей области. Отдельно хочу поблагодарить партию «Российский общенародный союз», ее председателя Сергея Николаевича Бабурина , своих единомышленников депутатов и жителей Орловской области за оказанное мне доверие.

Виталий Рыбаков заявил, что как депутат остается в политике.

Рыбаков намерен и дальше помогать исполнительной власти нашего региона вскрывать недостатки, бороться с бесхозяйственностью, с хищениями бюджетных средств и с злоупотреблениями в политике, как он это делал и ранее, при Потомском.