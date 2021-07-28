Виталий Рыбаков: «Жемчужина Орловского края близка к экологическому коллапсу»







№25 (649) от 28 июля 2021 г.

В одном из недавних номеров «Орловская среда» рассказала об экологических проблемах в Хотынецком районе. Речь шла о незаконной свалке на территории райцентра, проблемах с канализацией, а также о местных предприятиях, не безопасных с точки зрения экологии.

Депутат Орловского горсовета Виталий Рыбаков поддержал журналистов и также обратил внимание на эти проблемы, опубликовав видеоролик на собственном канале в Ютуб, назвав Хотынецкий район «жемчужиной Орловского края», которая идет к экологическому коллапсу.

https://www.youtube.com/watch?v=wRus6aUgD5Q&t=3s

— Когда мы слышим о Хотынецком районе, то сразу же вспоминаем национальный парк «Орловское полесье» — отличное место для отдыха в экологически чистом районе вдали от городской суеты. Но не все так прекрасно с экологией в Хотынецком районе, — сделал вывод депутат. — Многие годы я по просьбам местных жителей посещаю эти места, и каждый раз по вопросам соблюдения экологического законодательства. В эту поездку мы посетили несанкционированную свалку, на которую многие годы свозят как бытовые отходы, так и строительный мусор. Свалка отчетливо видна даже на снимках из космоса. Она расположена на территории поселка, но районное надзорное ведомство категорически отказывается её замечать.





— Это место является территорий пгт Хотынец, и оно не предназначено для складирования отходов, — прокомментировал ситуацию местный активист Владимир Рыцарев. — Глава района господин Евгений Никишин с целью, как я считаю, извлечения доходов «раздолбал» с приходом к власти коммунальную службу, и весь мусор, который вывозился на полигон Карачева, складируется на протяжении десяти лет здесь. Есть у меня и письменные ответы: «с выездом на место никакой свалки не обнаружили».

— При этом имеются решения суда, которые до сих пор не исполнены, — добавил Виталий Рыбаков. — А администрация района во главе с Никишиным отвечает на заявления жителей отписками.

-Природоохранный прокурор Булгакова обращалась с иском о вывозе данной свалки на поля уничтожения или на переработку. Решение суда было, и оно вступило в законную силу. Но глава района не придумал ничего умнее, как пригнать технику и сбросить весь мусор в озеро, которое тут образовалось. Здесь воды много, бьют ключи, и мусор, вся таблица Менделеева, разлагается и попадает в речку Вытебеть, потом все это оказывается в Оке, Ока впадает в Волгу. Районная прокуратура и полиция на это закрывают глаза, — проинформировал активист.

Экологическая ситуация в Хотынецком районе при «поддержке» местной администрации стремительно ухудшается, — считает депутат. — Район зарастает борщевиком, канализация течет в овраг и образует зловонный водоем. Выбросы с предприятия «Промцеолит» оседают на полях и в легких местных жителей. Клычков подписал инвестиционное соглашение, и в конце этого года компания «Битполимер» планирует запуск битумного терминала, что тоже вряд ли пойдет на пользу экологии района. Мне можно возразить: в Европе даже мусоросжигающие заводы расположены в центрах крупных городов. Но у них очень жесткий экологический контроль. А о каком контроле может идти речь в Хотынце, если администрация многие годы даже с незаконной свалкой разобраться не может?

По моему мнению, бездействие местной администрации и неисполнение решения суда требуют безотлагательной проверки областного надзорного ведомства. Вся собранная информация передана в региональную прокуратуру, — заключил депутат Рыбаков.