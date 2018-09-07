7 сентября 2018



Вице-спикер нашел в Орле двор, где сам собой нарастает асфальт

Вице-спикер облсовета Михаил Вдовин опубликовал на своей странице в Фейсбуке пост об удивительном орловском явлении.

«Вчера, проезжая по территории своего избирательного округа, с удивлением увидел во дворе дома № 53, по Планерной, лабораторию «Орёлгосзаказчика», которая брала пробы асфальта. Хочу напомнить, что в этом дворе лабораторией уже дважды брались образцы на анализы и оба раза эти результаты были отрицательными. За прошедший месяц подрядчик недостатки не устранил, могу предположить, что все это время в высоких кабинетах искал выход из положения. И вот по указанию заказчика — Управление капитального строительства г. Орла — лаборатория в этот двор выехала в третий раз. Предполагаю, чтобы теперь пробы были положительными», — пишет депутат облсовета.

Дальше история получила вообще фантастическое продолжение. «Позвонил в администрацию г. Орла, ответ одного из должностных лиц сразил меня наповал. Он сказал, что со временем в асфальте происходят изменения в лучшую сторону. Якобы он набирает плотность. Предполагаю, что тот чиновник может запатентовать своё открытие и претендовать на государственную премию», — отметил Михаил Вдовин.

Между тем, по мнению депутата, этот и другие факты ставят под сомнение систему объективного контроля за качеством укладки асфальта, а также могут свидетельствовать об аффилированности заказчиков с подрядчиками. В случае получения положительного заключения лаборатории, Михаил Вдовин намерен обратиться в прокуратуру, представив предыдущие два акта, свидетельствующие о неудовлетворительных параметрах асфальтовой смеси.

Напомним, ранее Михаил Вдовин публиковал заметку, что во дворе дома №53 по заключению лаборатории асфальтобетонная смесь не соответствует требованиям ГОСТа по испытанным физико-механическим показателям. По требованиям ГОСТа, содержание битума в смеси должно быть 5,0 – 6,5 процента, а фактически оказалось 3,8 процента. Если никакие работы во дворе не проводились — получается, что качественный асфальт вырос сам собой.

 

В Орловской области собран первый миллион тонн зерна нового урожая
Около 200 га земель в Орловской области загрязнены радионуклидами
Орловские библиотекари победили во всероссийском конкурсе, представив видеоролик на тему «отцов и де...
Опубликовано 07 Сен 2018 в 15:06. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 26

Комментарии закрыты.

Новости

Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"