Вице-спикер нашел в Орле двор, где сам собой нарастает асфальт

Вице-спикер облсовета Михаил Вдовин опубликовал на своей странице в Фейсбуке пост об удивительном орловском явлении.

«Вчера, проезжая по территории своего избирательного округа, с удивлением увидел во дворе дома № 53, по Планерной, лабораторию «Орёлгосзаказчика», которая брала пробы асфальта. Хочу напомнить, что в этом дворе лабораторией уже дважды брались образцы на анализы и оба раза эти результаты были отрицательными. За прошедший месяц подрядчик недостатки не устранил, могу предположить, что все это время в высоких кабинетах искал выход из положения. И вот по указанию заказчика — Управление капитального строительства г. Орла — лаборатория в этот двор выехала в третий раз. Предполагаю, чтобы теперь пробы были положительными», — пишет депутат облсовета.

Дальше история получила вообще фантастическое продолжение. «Позвонил в администрацию г. Орла, ответ одного из должностных лиц сразил меня наповал. Он сказал, что со временем в асфальте происходят изменения в лучшую сторону. Якобы он набирает плотность. Предполагаю, что тот чиновник может запатентовать своё открытие и претендовать на государственную премию», — отметил Михаил Вдовин.

Между тем, по мнению депутата, этот и другие факты ставят под сомнение систему объективного контроля за качеством укладки асфальта, а также могут свидетельствовать об аффилированности заказчиков с подрядчиками. В случае получения положительного заключения лаборатории, Михаил Вдовин намерен обратиться в прокуратуру, представив предыдущие два акта, свидетельствующие о неудовлетворительных параметрах асфальтовой смеси.

Напомним, ранее Михаил Вдовин публиковал заметку, что во дворе дома №53 по заключению лаборатории асфальтобетонная смесь не соответствует требованиям ГОСТа по испытанным физико-механическим показателям. По требованиям ГОСТа, содержание битума в смеси должно быть 5,0 – 6,5 процента, а фактически оказалось 3,8 процента. Если никакие работы во дворе не проводились — получается, что качественный асфальт вырос сам собой.