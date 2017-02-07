Владельца «Орловской Нивы» Сергея Будагова полностью оправдали

№3 (451) от 8 февраля 2017 г.

Во вторник в Железнодорожном районном суде состоялся финал судебного процесса по уголовному делу в отношении владельца агрохолдинга «Орловская Нива» Сергея Будагова. Бизнесмена-агрария полностью оправдали.

Напомним, Сергей Будагов обвинялся по ч.5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере). Он был задержан 11 марта. По версии обвинения, задержание произошло после передачи 5 миллионов рублей начальнику областного департамента госимущества и землепользования Андрею Синягову за решение вопроса по пролонгации договоров на размещение в Орле павильонов «Родное село» и общее покровительство бизнесмену. Сам подсудимый вину не признал.

Утром 7 февраля обвиняемый произнес в свою защиту последнее слово. Он пояснил суду, что взяток Синягову не давал, а в переговорах с начальником облдепартамента речь шла о займе, который якобы попросил у него чиновник на покупку квартиры.

Версия о рейдерском захвате

По мнению Сергея Будагова — главной целью всего разворачивающегося действа является рейдерский захват акций агрохолдинга «Орловская Нива». По словам Будагова, совершенная им ранее сделка по приобретению акций «Орловской нивы» была с юридической точки зрения абсолютно прозрачной, так как приобретался агропромышленный комплекс с огромными долгами, достигавшими двух миллиардов рублей. Именно задача любой ценой вернуть акции «Орловской Нивы» областным властям и была, по мнению Будагова, поставлена перед Синяговым. Причем решение было многоходовым. Изначально Андрей Синягов пытался подвинуть Сергея Будагова к отзыву исполнительного листа о взыскании 6 млн рублей за хранение в АПК «Юность» пшеницы, находящейся в областной собственности. Факт, что именно Синягов просил Будагова о помощи (а не наоборот) и стал одним из ключевых в итоговом приговоре суда. Поняв, что вариант с зерном не сработал, Синягов опять вышел на контакт с Будаговым, однако уже по поводу павильонов сети «Родное село». Между тем, Сергей Будагов подчеркнул, что общался с юристами и те убедили, что с «Родным селом» все в рамках закона и никаких проблем не ожидается. Тогда Андрей Синягов предпринял третий заход. По словам Будагова, Синягов сам инициировал разговор о том, чтобы Будагов дал ему в долг денег на приобретение жилья.

Такие «Родные села»

В последнем слове обвиняемый подробно рассказал, как происходило общение с Андреем Синяговым по поводу «Родных сел». Сергей Будагов отметил, что Андрей Синягов сам неоднократно звонил на телефон Сергея Будагова, но сбрасывал звонок. Потом уже Будагов перезванивал, из-за чего и могло сложиться впечатление, что инициатором общения был именно владелец агропромышленного комплекса. Впрочем, Сергей Будагов уверен, что даже незавершенные звонки можно отследить, так как современная техника позволяет фиксировать все контакты. Распечатка звонков, предоставленная оператором сотовой связи, полностью подтвердила эту версию. Затем Сергей Будагов очень подробно описал несколько встреч с Андреем Синяговым и как велись переговоры по «Родным селам». В итоге своей речи Сергей Будагов выразил уверенность, что Синягов никак не мог повлиять на решение по продлению договоров аренды павильонов «Родное село».

Деньги на нехорошую квартиру

По версии обвиняемого, Синягов несколько раз заводил разговор о том, чтобы Сергей Будагов дал ему в долг денег на приобретение жилья. При этом чиновник отказывался подписывать какие-либо бумаги, мотивируя это возможными негативными последствиями. Сергей Будагов эмоционально рассказал, что не мог дать в долг без каких-либо документов или без свидетелей. Именно второй вариант (передача при свидетелях) в конечном счете и был выбран Синяговым. Между тем, по версии Будагова, в ходе последней встречи Синягов неоднократно задавал вопросы по поводу «Родных сел», хотя повлиять на ситуацию не мог и делал это с единственной целью — чтобы у тех, кто будет смотреть запись, сложилось ложное впечатление о цели встречи. В пользу Сергея Будагова, по его мнению, говорили два наиболее важных момента. Во-первых, отсутствие отпечатков пальцев на пачках с деньгами, которые привез Будагов, так как Синягов сам достал их из куртки обвиняемого. Примечательно,что по какой-то причине простейшая и не очень дорогая дактилоскопическая экспертиза не была проведена. И во-вторых — это записи оперативно-розыскных мероприятий, а именно разговор Будагова и Синягова в машине в тот момент, когда Синягов достал пакеты с деньгами из кармана Будагова.

Хэппи-энд

В итоге суд вынес оправдательный приговор в связи с отсутствием в деянии подсудимого состава преступления. Оглашение приговора длилось два с половиной часа. Если опустить массу важных, но очень мелких деталей, то, по мнению суда, Сергея Будагова спровоцировали к даче взятки в ходе оперативно-розыскных мероприятий. До того как Андрей Синягов обратился к губернатору с заявлением о попытке дачи взятки и последовавшей оперативной разработки, никаких доказательств преступного умысла в действиях Будагова суду предоставлено не было. Более того, суд акцентировал внимание на том факте, что Синягов никак не мог повлиять на ситуацию с продлением аренды павильонов «Родное село», так как это не входит в компетенцию областных властей, а передано в ведение муниципалитета. Суд принял во внимание и то, что сам Синягов в ходе заседания несколько раз менял свои показания — за что именно передал ему деньги Сергей Будагов.

В итоге владелец «Орловской Нивы» полностью оправдан. Ему вернут 5 миллионов, которые были изъяты в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Внесенные за Будагова в качестве залога 25 миллионов рублей также будут возвращены залогодателю. У прокуратуры еще есть возможность обжаловать решение суда. После освобождения Сергей Будагов пообщался с журналистами и отметил, что еще не думал о своей дальнейшей карьере — станет ли он снова у руля агропромышленного комплекса.

Сергей Миляхин

От редакции:

Между тем, как сообщило интернет-издание МК.RU Черноземье, «инициатором спецоперации выступил губернатор Орловской области Вадим Потомский. Именно он сообщил в ФСБ информацию о готовящейся передаче денег»(http://chr.mk.ru/articles/2017/02/07/orlovskogo-predprinimatelya-sergeya-budagova-opravdali-po-vsem-statyam.html). Примечательно, что в своем последнем слове Сергей Будагов недвусмысленно дал понять, что вся эта история была затеяна с единственной целью: спровоцировать его на нарушение закона, чтобы затем «прижать и сказать: отдайте мне 51%». О каких процентах идет речь? Кому их требовалось отдать? Об этом и о многом другом, что прозвучало в последнем слове Будагова, мы подробно расскажем в одном из ближайших выпусков «Орловской среды».

Официально:



Суд: Общественные интересы не могут служить оправданием провокации

07 февраля 2017 года Железнодорожный районный суд г.Орла вынес оправдательный приговор в отношении Будагова С.А., обвиняемого по ч.5 ст.291 УК РФ.

Органами предварительного расследования Будагов С.А. обвинялся в том, что он будучи генеральным директором ЗАО «АПК»Орловская Нива», 11 марта 2016 года передал взятку в размере 5 миллионов рублей лично руководителю Департамента государственного имущества и земельных отношений Орловской области С., действующему в рамках проведения сотрудниками УФСБ России по Орловской области оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» , за незаконное бездействие в виде неисполнения С. служебных обязанностей и непринятия мер по осуществлению мероприятий по контролю за использованием земельного участка площадью 90 кв.м кадастровый номер 57:25:0030406:104 по адресу: г. Орел, ул. Покровская, д. 8, находящегося в собственности Орловской области и занимаемого торговым павильоном «Родное село», принадлежащим ЗАО «АПК «Орловская Нива», по истечении срока договора аренды; за способствование С. в силу своего должностного положения совершению действий в пользу Будагова С.А. в виде использования авторитета занимаемой должности для оказания воздействия на сотрудников администрации г. Орла по непринятию мер по освобождению расположенных на территории г. Орла земельных участков, занимаемых торговыми павильонами (киосками) «Родное село», принадлежащими ЗАО «АПК «Орловская Нива», по истечении сроков договоров аренды; за общее покровительство по службе, выражающееся в оказании содействия предпринимательской деятельности Будагова С.А. в будущем, в том числе, в должности генерального директора ЗАО «АПК «Орловская Нива», а также ЗАО «АПК Юность».

Основными доказательствами, представленными суду стороной обвинения, являются материалы оперативно-розыскных мероприятий « оперативный эксперимент», «наблюдение», показания лица, участвующего в оперативно-розыскном мероприятии «оперативный эксперимент», допрошенного в качестве свидетеля.

Результаты оперативно-розыскного мероприятия могут быть положены в основу приговора, если они получены в соответствии с требованиями закона и свидетельствуют о наличии у виновного умысла на дачу взятки , сформировавшегося независимо от деятельности сотрудников оперативных подразделений, а также о проведении лицом всех подготовительных действий , необходимых для совершения противоправного деяния.

В результате исследования в судебном следствии доказательств представленных сторонами обвинения и защиты, суд пришел к выводу ,что умысел Будагова С.А. на дачу взятки должностному лицу возник в результате создания искусственных административных барьеров, выдвижения требований, не предусмотренных законом, а также в результате провокационных действий со стороны лица, участвующего в оперативно-розыскном мероприятии «Оперативный эксперимент» , то есть создания в целом таких условий, при он которых вынужден передать деньги должностному лицу в целях защиты своих законных интересов и осуществления законных прав.

Суд пришел к выводу, что провокационные действия лица, участвующего в оперативно-розыскном мероприятии, выразились в искусственном создании им условий для совершения преступления – дачи взятки , путем назначения встреч в нерабочей обстановке (в кафе), высказывании прямых и косвенных намеков в адрес Будагова С.А. на то, что сложившуюся проблему с торговыми павильонами возможно решить только путем их сноса, психологическом давлении на Будагова С.А, озвучивании суммы взятки , обсуждения этой суммы и ее соразмерности решению проблемы, высказывании в адрес Будагова С.А. доводов о незаконности размещения торговых павильонов изначально, недвусмысленным выражением готовности обсуждать условия дачи взятки .

Иных доказательств, свидетельствующих о том, что умысел у подсудимого Будагова С.А. на дачу взятки должностному лицу был сформирован без вмешательства лица, участвующего в оперативно-розыскном мероприятии, суду не представлено.

Справедливость судебного разбирательства предполагает и справедливый способ получения доказательств по уголовному делу.

При этом, по смыслу закона и общепризнанных принципов международного права, общественные интересы в сфере борьбы с коррупцией не могут оправдать использование доказательств, полученных в результате провокации со стороны правоохранительных органов.

Предположение о виновности лица в совершении преступления при отсутствии достоверных доказательств не может служить основанием для вынесения обвинительного приговора.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован в апелляционном порядке в течении 10 суток со дня его провозглашения.

Пресс-служба Железнодорожного районного суда г. Орла