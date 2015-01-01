Владельцам незаконных гаражей на ул. Грановского в Орле дадут время на добровольный снос

Представители территориального управления Советского района предлагают собственникам девяти гаражей на ул. Грановского (в районе пересечения с ул. Лескова вдоль ограждения Троицкого кладбища) добровольно убрать конструкции.

Если до 18 июня гаражи не будут демонтированы владельцами, снос осуществит подрядчик.

По информации УМИЗ, при сносе совместно с представителями органов внутренних дел гаражи вскрываются, имущество описывается и передается на хранение. Гараж транспортируется по адресу: Новосильское шоссе, 18.

Ознакомиться с фотографиями и схемой размещения незаконных конструкций можно в рубрике «Благоустройство», напоминает администрация Орла.

 

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Опубликовано 07 Июн 2018 в 13:53. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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