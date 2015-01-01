Владельцам незаконных гаражей на ул. Грановского в Орле дадут время на добровольный снос

Представители территориального управления Советского района предлагают собственникам девяти гаражей на ул. Грановского (в районе пересечения с ул. Лескова вдоль ограждения Троицкого кладбища) добровольно убрать конструкции.

Если до 18 июня гаражи не будут демонтированы владельцами, снос осуществит подрядчик.

По информации УМИЗ, при сносе совместно с представителями органов внутренних дел гаражи вскрываются, имущество описывается и передается на хранение. Гараж транспортируется по адресу: Новосильское шоссе, 18.

Ознакомиться с фотографиями и схемой размещения незаконных конструкций можно в рубрике «Благоустройство», напоминает администрация Орла.