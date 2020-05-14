Владельцам незаконных гаражей предложили демонтировать их самостоятельно

Территориальное управление по Заводскому району города Орла предлагает собственникам гаражей, самовольно размещённых на ул. Автовокзальной в районе дома №75, добровольно демонтировать их до 23 мая 2020 года.

В противном случае демонтаж произведёт подрядная организация в присутствии представителей полиции. Имущество будет описано и передано на хранение на МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла» до востребования в течение 30 дней.

Порядок регламентирован постановлением администрации города Орла №493 от 19.02.2015 г. «Об утверждении Порядка выявления и демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории города Орла», напоминает администрация города Орла.