14 мая 2020



Владельцам незаконных гаражей предложили демонтировать их самостоятельно

Территориальное управление по Заводскому району города Орла предлагает собственникам гаражей, самовольно размещённых на ул. Автовокзальной в районе дома №75, добровольно демонтировать их до 23 мая 2020 года.

В противном случае демонтаж произведёт подрядная организация в присутствии представителей полиции. Имущество будет описано и передано на хранение на МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла» до востребования в течение 30 дней.

Порядок регламентирован постановлением администрации города Орла №493 от 19.02.2015 г. «Об утверждении Порядка выявления и демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории города Орла», напоминает администрация города Орла.

 

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Опубликовано 14 мая 2020 в 13:35. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 37

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