Владельцам незаконных гаражей в Советском районе г.Орла предлагают снести их самостоятельно

Администрация города Орла продолжает работу по демонтажу незаконно установленных на городской территории металлических гаражей и конструкций.

Уведомления о необходимости их сноса расклеиваются прямо на незаконных и подлежащих демонтажу гаражах.

31 октября представители муниципалитета разместили в Советском районе 32 таких объявления: 27 – в районе дома №3 по улице Ломоносова и 5 — на гаражах в районе дома №5 по переулку Ягодный.

Если до 13 ноября владельцы не демонтируют гаражи самостоятельно, специальная комиссия вынесет решение о сносе и затем будет выбран подрядчик, который уберет конструкции.

Как пояснили в УМИЗ, при сносе совместно с представителями органов внутренних дел гаражи вскрываются, имущество описывается и передается на хранение. Гаражи транспортируются по адресу: Новосильское шоссе, 18, информирует администрация Орла.