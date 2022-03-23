Владельцам собак и кошек напомнили о прививках от бешенства

Биологические свойства вакцин против вируса бешенства плотоядных позволяют формировать иммунный ответ к возбудителю вируса после первичного введения вакцины через 21 день, который сохраняется на высоком уровне в течение несколько лет. В связи с этим, собаки и кошки, планово или внепланово вакцинированные против вируса бешенства в период действия предыдущей вакцины, могут вывозиться или перемещаться из/по территории Российской Федерации без нахождения на карантине 21 день, — напомнили в пресс-службе Россельхознадзора.