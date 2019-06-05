Владельцы автобусов должны зарезервировать места под стоянку в «Орловском Полесье»

Организаторам перевозок в срок до 15 июня нужно обратиться в департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области (г. Орел, пл. Ленина, д. 1) с заявлениями, информирует пресс-служба губернатора.

В заявлении необходимо указать номер транспортного средства, который привезет людей на праздник в село Льгов Хотынецкого района, наименование организации и ее контакты, вместимость транспортного средства, интервал движения.

Это требование касается автобусов большой вместимости, включая заказные.

Все обратившиеся в департамент получат спецпропуски для размещения на автостоянках вблизи места проведения фольклорного праздника «Троицкие хороводы в орловском Полесье», которые запланированы на 16 июня.

Подробную информацию можно получить по телефонам: (4862) 59-83-84, 59-69-80.