Владельцы большегрузов, зарегистрированных в системе «Платон», могут заявить льготы по транспортному налогу

В налоговые инспекции Орловской области за 2016 год переданы сведения в отношении более 3,5 тыс. транспортных средств, зарегистрированных в системе «Платон», собственниками которых являются плательщики транспортного налога в регионе. Из них более 2 тысяч автомобилей принадлежат физическим лицам и около 1,5 тысяч транспортных средств – собственность организаций.

Физические лица — владельцы транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн и зарегистрированных в Реестре транспортных средств системы взимания платы, имеют право на льготу по транспортному налогу.

Пресс-служба УФНС России по Орловской области информирует: налоговая льгота может предоставляться

— в виде полного освобождения от уплаты налога, если внесенная плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования этим транспортом, превышает или равна сумме налога за данный налоговый период;

— в виде налогового вычета, уменьшающего налог на сумму внесенной платы, если налог превышает сумму платы, уплаченную в данном налоговом периоде.

Для получения льготы физическому лицу необходимо представить в налоговый орган по своему выбору заявление и документы, подтверждающие право на налоговую льготу (например, информацию о состоянии расчетной записи за соответствующий налоговый период, распечатанную пользователем из своего личного кабинета на сайте www.platon.ru).

УФНС России по Орловской области рекомендует подать заявление до начала массового расчета транспортного налога за 2016 год, то есть до 1 мая текущего года.