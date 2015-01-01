Владельцы орловских собак и кошек обязаны будут зарегистрировать своих питомцев

Орел вслед за Ливнами озаботился постановкой на учет всех домашних животных. По сообщению облуправления ветеринарии, это позволит избежать возникновение особо опасных заболеваний животных, особенно общих для человека и его четвероногих друзей. Для эффективности проведения мероприятий по недопущению особо опасных и заразных заболеваний животных требуются точные данные о видах и количестве животных, содержащихся в личных подсобных хозяйствах граждан. Кроме того, для успешной борьбы с безнадзорными собаками и кошками, владельцы домашних «шариков» и «мурзиков» обязаны их зарегистрировать и поставить идентификационные метки. Тогда, даже если питомец сбежит — его можно будет без особых проблем вернуть законному владельцу.