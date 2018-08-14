14 августа 2018



Владельцы сгоревшего из-за молнии свинокомплекса получили по страховке более 40 миллионов рублей

Завершено урегулирование убытка после пожара на одном из предприятий группы «Черкизово» в Орловской области. Напомним, летом 2016 года на площадке «Репродуктор», расположенной на границе Мценского и Болховского районов, огнем было повреждено 4 корпуса свинокомплекса, пострадали системы вентиляции, водопоения и кормления животных. Тогда погибло около 9,5 тысяч свиноматок и поросят. Наиболее вероятной причиной возникновения пожара было попадание в здание свинокомплекса разряда молнии, от чего произошло возгорание материалов потолочного перекрытия — в тот момент предприятие находилось в зоне циклона, сопровождавшегося сильными грозами.

Объект был застрахован от всех рисков, включая пожар, повреждение водой, стихийные бедствия, противоправные действия третьих лиц и т.д. Событие на площадке «Репродуктор» было признано страховым случаем и при получении комплекта документов, предусмотренного правилами страхования, клиенту было выплачено возмещение в размере более 40 млн рублей.

 

Шумит сурово орловский лес
В Орловском краеведческом музее открылась выставка тропических бабочек
Гибель ребенка заставила орловские власти провести инвентаризацию люков и колодцев
Опубликовано 14 Авг 2018 в 16:44. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

Комментарии закрыты.

Новости

«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"