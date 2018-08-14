Владельцы сгоревшего из-за молнии свинокомплекса получили по страховке более 40 миллионов рублей

Завершено урегулирование убытка после пожара на одном из предприятий группы «Черкизово» в Орловской области. Напомним, летом 2016 года на площадке «Репродуктор», расположенной на границе Мценского и Болховского районов, огнем было повреждено 4 корпуса свинокомплекса, пострадали системы вентиляции, водопоения и кормления животных. Тогда погибло около 9,5 тысяч свиноматок и поросят. Наиболее вероятной причиной возникновения пожара было попадание в здание свинокомплекса разряда молнии, от чего произошло возгорание материалов потолочного перекрытия — в тот момент предприятие находилось в зоне циклона, сопровождавшегося сильными грозами.

Объект был застрахован от всех рисков, включая пожар, повреждение водой, стихийные бедствия, противоправные действия третьих лиц и т.д. Событие на площадке «Репродуктор» было признано страховым случаем и при получении комплекта документов, предусмотренного правилами страхования, клиенту было выплачено возмещение в размере более 40 млн рублей.