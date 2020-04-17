Владимир Круглый напомнил, что коронавирус – не повод останавливать лечение онкобольных

Темой сразу нескольких обращений к сенатору от Орловской области Владимиру Круглому стало лекарственное обеспечение онкологических больных. По действующему законодательству они имеют право на бесплатные лекарства, однако на практике их не всегда удается получить, рассказал в интервью сайту Совета Федерации парламентарий. «В условиях борьбы с распространением COVID-19 нельзя снижать уровень оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. Вся помощь должна оказываться в полном объёме», — подчеркнул он.

Владимир Круглый сообщил, что министерство здравоохранения РФ временно изменило порядок оказания медицинской помощи. Постановлением правительства приостановлены профилактические мероприятия — диспансеризация и профосмотры. Однако онкологическим больным, получающим лечение в соответствии с протоколами и клиническими рекомендациями, в этот период медпомощь оказывается в полном объёме, как и пациентам с болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также находящимся на заместительной почечной терапии, добавил сенатор.