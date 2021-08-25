Владимир Симонов: «Орловский облсовет нуждается в кардинальном обновлении»

№29 (653) от 25 августа 2021 г.

В Орловском горсовете четвертого созыва Владимир Симонов был одним из самых активных депутатов и едва ли не самым ярким представителем фракции КПРФ. В то время он был главой антикоррупционной комиссии при горсовете (официально она называлась комиссией по расследованию фактов законности отчуждения муниципальной собственности) и, что называется, попортил немало крови чиновникам, слишком вольно распоряжавшимся городским имуществом.

Жителям Орла Симонов также хорошо известен как создатель общественного движения «ЖКХ-контроль», которое он же и возглавляет. А еще Владимир Симонов – кандидат в депутаты Орловского областного совета по 3-му избирательному округу, которого выдвинула партия «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Почему не КПРФ? И почему экс-депутат горсовета вообще решил баллотироваться в законодательное собрание региона? На эти и другие вопросы отвечает Владимир Симонов.

— Владимир, довольно неожиданно, что вы баллотируетесь в депутаты не как представитель КПРФ. Почему вы решили пойти на выборы под знаменами Справедливой России?

— Сразу скажу, что в партии я не состою. Но выдвигаюсь на выборы действительно как кандидат от Справедливой России. И это связано в первую очередь с тем, что я крайне разочарован в той деятельности, которую ведет региональное отделение КПРФ в Орловской области. Подчеркну, левая идея, идея социальной справедливости, которая лежит в основе идеологии Коммунистической партии, мне близка. И если брать в масштабах страны, то в КПРФ много порядочных, адекватных людей, которых я уважаю. Но в нашем регионе руководство местного отделения КПРФ заняло, как я считаю, соглашательскую позицию с «Единой Россией». По сути в Орловской области КПРФ и «Единая Россия» — это одно и то же. Мне есть с чем сравнить. В горсовете четвертого созыва, где я был депутатом, фракция КПРФ в большинстве своем имела собственную твердую позицию и во главу угла ставила интересы избирателей. Тогда коммунисты голосовали против повышения тарифов на проезд, а в нынешнем созыве фракция КПРФ полным составом поддержала рост тех же самых тарифов. Причем это произошло на фоне растущей бедности граждан, когда цены на все растут, а зарплаты падают.

Если мы в свое время в горсовете постоянно поднимали важные для жителей города вопросы, то нынешние депутаты-коммунисты вопросов не задают – они просто молчат и поднимают руки. Ну, а как они будут задавать эти вопросы, если кто-то из верхушки местной КПРФ занимает должность заместителя председателя горсовета (очень хорошо оплачиваемую), а кто-то при поддержке «Единой России» и вовсе стал сенатором?

И на фоне этой молчащей фракции в городском совете сегодня существует Справедливая команда – девять депутатов, которые как раз и говорят о насущных проблемах города и граждан. А таких проблем в Орле сегодня масса: некачественный ремонт моста «Дружба», непонятная ситуация с Красным мостом, предбанкротное состояние ТТП и, кстати, не только ТТП: у нас почти все МУПы находятся в таком состоянии, они выживают за счет бюджета, они неэффективны, но их руководители стабильно получают бонусы за неэффективный менеджмент; про состояние городских дорог даже говорить не приходится. И, конечно, особенно болезненны для жителей города проблемы ЖКХ.

— Вот об этом, если можно, поговорим поподробнее: в свое время вы создали и возглавили общественную организацию «ЖКХ-контроль», которая, если не ошибаюсь, действует уже семь лет. Солидный срок для негосударственной структуры. Это значит, она востребована, нужна людям. С чем к вам обращаются граждане?

— Сейчас очень много проблем с ремонтом крыш – крыши в домах текут по всему городу. Наши власти договорились, что Фонд капремонта будет выделять деньги именно на ремонт крыш. Но сейчас Фонд отстает от графика. Плюс к этому очень существенно выросли цены на стройматериалы.

Следующая очень болезненная проблема – расчеты за услугу отопления многоквартирных домов. Многие поставили в своих домах так называемые умные счетчики и платили за тепло в отопительный сезон согласно их показаниям. Теперь же региональные власти изменили систему, и она стала крайне непонятной. Платежи «раскидывают» на весь год, независимо от показаний счетчиков, потом обещают какие-то перерасчеты… Люди в шоке, возмущаются. Граждане не понимают – это у нас такая областная политика? Это очень серьезный вопрос.

Ну а если брать в общем и целом, то люди идут к нам с повседневными, бытовыми проблемами — отремонтировать подъезд, вставить окна в подъезде, зацементировать ступеньки и тому подобное. Этим должны заниматься управляющие компании, но они зачастую «экономят», отписываются, что нет денег. Тогда мы обращаемся в Жилищную инспекцию, ее сотрудники выходят на место, составляют предписание, дело трогается с места. Бывает, что и прокуратуру подключаем, если дело того требует. Ведь граждане зачастую просто не знают своих прав, как не знают и обязанностей УК, которым они платят деньги. Мы им эти права и обязанности не только разъясняем, но и добиваемся их соблюдения.

— Примечательно, что зачастую с теми же проблемами, которые вы перечислили, люди обращаются и к депутатам: отремонтировать дворовую территорию, заставить управляющую компанию работать, оборудование на детской площадке покрасить и тому подобное. И это не только проблем ЖКХ касается. Скажем, ремонта дорог – особенно тех, что далеко от центра города, тоже приходится добиваться депутатам. То есть получается, общественники и депутаты по сути занимаются тем, чем должна заниматься исполнительная власть и те же управляющие компании… Почему так происходит, на ваш взгляд?

— К сожалению, это так. На мой взгляд, одна из причин – в некомпетентности городских властей. У меня такое впечатление, что наши городские чиновники – «особо одаренные», то есть их уровень развития не позволяет им осознать, что они борются со следствием, тогда как надо искать причину проблемы и устранять ее. Вот один из примеров. Нам много лет обещают построить Западный обход Орла (объездную дорогу со стороны Брянска). Потомский обещал, Клычков обещал – и вдруг выясняется, что даже проекта нет для строительства этой дороги. Подписали какие-то соглашения о намерениях непонятные – и все. А эта дорога Орлу крайне необходима. Вот сейчас отремонтировали дорогу в Маслозаводском переулке, положили новый асфальт, потратили много денег. Да, ребята, вы молодцы. Но в скором времени этот асфальт придет в негодность. Его очень быстро разобьют фуры, которые там едут. И пробки в районе Карачевского шоссе и автовокзала опять же никуда не денутся. Потому что борются опять же со следствием и не устраняют причину. То есть не строят Западный обход, чтобы пустить тяжело груженый транспорт по объездной дороге. А кроме того, на въезде в Орел со стороны Брянска нет поста весового контроля. И машины с перегрузом в любом случае оказываются на городских улицах. Поэтому дорог и хватает на год-два – не больше. А потом граждане опять будут жаловаться на ямы, идти к депутатам, депутаты будут писать в мэрию – и так по кругу.

На самом же деле депутат – это не тот, кто должен заниматься только благоустройством дворов и ремонтом крыш, это не завхоз, в первую очередь это – законодатель, политик. И все проблемные вопросы депутаты должны решать прежде всего на законодательном уровне. У той же партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Орловской области есть приемная по вопросам ЖКХ, люди туда идут с многочисленными проблемами. И задача депутатов – аккумулировать эти проблемы и находить пути их решения именно на законодательном уровне, используя свои депутатские полномочия в областном совете. Кроме того, у депутата есть такой мощный инструмент как депутатский запрос, или, скажем, обращение депутата в надзорные органы. Депутат, например, может обратиться в прокуратуру, чтобы указать на нарушения прав граждан и добиться устранения этих нарушений. И, например, тот же вопрос о системе оплаты услуги отопления надо ставить именно в областном совете – ведь это наша региональная власть придумала такую систему. И облсовет должен принимать такие решения, которые будут выгодны гражданам, а не угодны чиновникам или кому-то еще. Но для этого в областном совете должны быть такие депутаты, которые не будут просто поднимать руки, когда им скажут, а такие, которые, голосуя за то или иное решение, будут учитывать в первую очередь интересы людей. В Орловском горсовете сейчас такие депутаты есть – за год работы Справедливая команда показала, как работают настоящие представители народа. Чего, к сожалению, не скажешь о коммунистах.

— Ну, прямо скажем, представительство КПРФ в сегодняшнем горсовете более чем скромное. Тем не менее в связке с «Единой Россией» они создают то самое молчаливое большинство, которое позволяет продавливать «нужные» решения – как это было, скажем, с тем же повышением цены проезда в городском транспорте. Как думаете, сложится ли аналогичная коалиция и в облсовете нового созыва?

— Судя по нюансам избирательной кампании, вполне может быть. Я имею в виду так называемые «договорняки». Тенденция так называемых «договорных матчей» наблюдалась еще в прошлом году на выборах в горсовет. Что это такое? Допустим, две партии договариваются, в каком округе должен победить, условно говоря, «красный» кандидат. Так вот, в этом округе никогда не будет сильного кандидата опять же от условных «синих». То есть будет (если вообще будет) такой, которого будет не видно и не слышно. И весь ресурс будет брошен на поддержку именно условного «красного» кандидата. Но самое интересное даже не это. В таких матчах заранее обговаривается, сколько условных «красных» кандидатов должно победить на выборах. То есть заранее определяется численность будущей фракции – ни больше, ни меньше. И это не половина состава законодательного или представительного органа и, допустим, даже не меньше половины – это очень ограниченное число депутатов, скажем, 4-5 человек. Просто чтобы обозначить партийный бренд, показать, что в облсовете есть такая фракция. И исходя из этого числа, определяется число избирательных округов, которые «отдают» этой партии.

И что было особенно интересно, на прошлогодних выборах в горсовет Справедливая команда спутала этим соглашателям все карты. Они-то точно ни в каких «договорняках» не участвовали и сумели победить полным составом, опираясь исключительно на поддержку избирателей и обеспечив четкую работу наблюдателей на избирательных участках. И в результате этой победы в нынешнем горсовете появилась новая, очень активная и действенная политическая сила. Такая же сила должна появиться и в Орловском облсовете, который явно нуждается в кардинальном обновлении. На сегодняшний день такой силой являются кандидаты от Справедливой России, которые способны создать в законодательном органе власти реальную политическую конкуренцию и главное – стать настоящими народными депутатами, которые будут отстаивать интересы своих избирателей.

Оплата публикации произведена за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021-2026 годов по одномандатному избирательному округу № 3 Симонова Владимира Сергеевича