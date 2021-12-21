21 декабря 2021



Власти хотят приватизировать здание администрации Советского района и опять акции «Орел-Отель»

Утвержден прогнозный план приватизации на 2022 год. В него включено 26 объектов недвижимости, в том числе административное здание, расположенное по улице Октябрьская, 30 (здание администрации Советского района) и 100% пакет акций «Орел-Отель».

В пресс-службе горсовета напомнили, что 15 декабря под председательством Василия Новикова прошла согласительная комиссия по проекту бюджета на 2022 год и на плановый период 2023-2024 г.г. Тогда же депутаты поручили администрации города увеличить доходы от реализации здания администрации Советского района на сумму 169 002 тыс. рублей и пакета акций «Орел-Отель» на 989 288 тыс. рублей.
Таким образом, прогнозируемые доходы от реализации муниципального имущества – 301 510 тыс. рублей, от реализации земельных участков, находящихся под объектами – 36 018 тыс. рублей, от реализации пакета акций – 989 288 тыс. рублей.

 

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Опубликовано 21 Дек 2021 в 17:41. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 6

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