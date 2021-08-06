6 августа 2021



Власти нашли подрядчика для прокладки трубопровода от кислородной станции до корпусов больницы Семашко

Напомним, весной в орловскую городскую больницу скорой медицинской помощи Семашко закупили два стационарных криогенных резервуара газификации кислорода с массой заполнения до 30 тысяч кг. Закупленное оборудование позволит обеспечить кислородом сначала хирургическое отделение, а затем – и другие корпуса. Однако возникли две проблемы — согласование ПСД и поиск подрядчика для прокладки трубопровода, по которому кислород будет поступать в корпуса больницы.

И.о. руководителя депздрава Владимир Николаев рассказал на брифинге, что в настоящее время подготовлена вся необходимая проектно-сметная документация, она прошла государственную экспертизу. Определен и генеральный подрядчик для прокладки трубопровода. «Сегодня все делается для того, чтобы к 1 сентября поставленная губернатором задача была выполнена», − цитирует Владимира Николаева пресс-служба областного правительства.

 

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Опубликовано 06 Авг 2021 в 15:48. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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