Власти нашли подрядчика для прокладки трубопровода от кислородной станции до корпусов больницы Семашко

Напомним, весной в орловскую городскую больницу скорой медицинской помощи Семашко закупили два стационарных криогенных резервуара газификации кислорода с массой заполнения до 30 тысяч кг. Закупленное оборудование позволит обеспечить кислородом сначала хирургическое отделение, а затем – и другие корпуса. Однако возникли две проблемы — согласование ПСД и поиск подрядчика для прокладки трубопровода, по которому кислород будет поступать в корпуса больницы.

И.о. руководителя депздрава Владимир Николаев рассказал на брифинге, что в настоящее время подготовлена вся необходимая проектно-сметная документация, она прошла государственную экспертизу. Определен и генеральный подрядчик для прокладки трубопровода. «Сегодня все делается для того, чтобы к 1 сентября поставленная губернатором задача была выполнена», − цитирует Владимира Николаева пресс-служба областного правительства.