Власти объяснили ситуацию с вырубкой плодовых деревьев в сквере «Орлята»

В связи с публикациями в СМИ о якобы кулуарной вырубке деревьев в сквере «Орлята», в пресс-службе горадминистрации напомнили, что дизайн-проекты общественных территорий (в числе которых и сквер «Орлята») с февраля размещены на официальном сайте администрации Орла в разделе «Городская среда». В каждом из проектов в условных обозначениях указаны в том числе и названия, а также количество зеленых насаждений, которые будут высажены на благоустроенных территориях. Это делает само собой разумеющимся факт, что в новый облик этих территорий будут внесены существенные изменения, они будут осовременены, в том числе по части озеленения. На все старые деревья, которые вырубаются, есть акты и разрешения специальной комиссии (документы доступны по ссылке).

Информация со ссылками на размещенные проекты доводилась до жителей через СМИ, депутатов горсовета, а также во время общественных слушаний. Перечень общественных территорий и дизайн-проекты утверждала специально сформированная комиссия, — заверили в пресс-службе.

Учитывая тот факт, что большинство жителей оказались не в курсе предстоящих перемен, вся эта большая и сложная работа оказалась неэффективной. И, к сожалению, это уже не первый случай, когда жители не знают, что творится в их городе. При подготовке публикации мы еще раз прошли весь путь на сайте (где, кстати, две независимые панели навигации и многим просто трудно сообразить, какой панелью пользоваться — верхней или боковой). На представленном эскизе под детальным перечнем новых пород изображены те самые яблони, которые планировалось спилить. Так что если бы городские власти тщательнее готовили проекты будущих преобразований, не было бы подобных конфликтов. Желающие могут пройти по ссылке на эксиз будущих преобразований. На рисунке по краям от новой плитки и скамеек изображены те самые яблони и груши, которые срубили на днях. Более того, на одном из эскизов четко видна сухая рябина. То есть создатели проекта просто сфотографировали существующее положение дел в сквере и отфотошопили его, сохранив те деревья, которые планировалось вырубить. Это, по нашему мнению, и стало причиной возникшего конфликта с жителями.