Власти Орла проводят инвентаризацию торговых точек возле остановок

Глава администрации Орла Александр Муромский поручил провести инвентаризацию остановок с торговыми павильонами, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Управлению муниципального имущества и землепользования (УМИЗ) поручено проверить все торговые павильоны, располагающиеся рядом с остановками. Главным образом городские власти интересует, попадают ли объекты в схему размещения нестационарных торговых объектов и отвечают ли арендаторы за уборку прилегающих территорий.