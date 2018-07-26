26 июля 2018



Власти Орла проводят инвентаризацию торговых точек возле остановок

Глава администрации Орла Александр Муромский поручил провести инвентаризацию остановок с торговыми павильонами, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Управлению муниципального имущества и землепользования (УМИЗ) поручено проверить все торговые павильоны, располагающиеся рядом с остановками. Главным образом городские власти интересует, попадают ли объекты в схему размещения нестационарных торговых объектов и отвечают ли арендаторы за уборку прилегающих территорий.

 

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Опубликовано 26 Июл 2018 в 14:18. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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