Власти пытаются решить проблемы дома №8 по улице Калинина

На очередном заседании комитета по строительству, депутат Александр Головин снова поднял вопрос о судьбе дома № 8 по улице Калинина. К нему, как к депутату и в администрацию города обращаются жители этого дома за помощью в решении вопроса по утеплению стены. Все дело в том, что он является смежным с домом № 2, который был признан аварийным и подлежащим сносу еще в 2017 году. В настоящее время этот дом полностью расселен и отключен от коммуникаций. Отметим, что в 2020 году были проведены работы по утеплению стены дома №8. Эта работа была продолжена и в 2021 году.

Как рассказала начальник МКУ «Жилищное управление» Татьяна Решетова, 27 января 2021 года было подписано заключение межведомственной комиссией, в котором говорится об отсутствии оснований о признании многоквартирного дома № 8 по улице Калинина аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

— Администрация может признать этот дом аварийным только в случае наличия соответствующего заключения. Его должны изготовить собственники квартир на общем собрании должно быть принято решение о заказе специализированного решения, которое будет направлено в администрацию, рассказывает Татьяна Решетова. — Даже если Жилинспекция признает наличие признаков аварийности в этом доме, они также обратятся в межведомственную комиссию и эта межведомственная комиссия запросит заключение.

Однако, в этом доме существует и еще одна проблема. Согласно постановления регионального правительства, дом № 8 по улице Калинина включен в краткосрочный план по комплексному капитальному ремонту на 2023 год. Между тем, присутствующие на комитете считают, что без предварительного обследования нецелесообразным капитально ремонтировать этот дом и по возможности его нужно вообще исключить пока из программы.

Депутат Александр Головин обратил внимание присутствующих на серьезный факт: эти два дома стянуты одной стяжкой. И это первое основание, по мнению народного избранника, провести там обследование. С ним согласилась и Татьяна Решетова. Подтвердил это и присутствовавший на заседании комитета представитель управляющей компании, которая обслуживает этот дом.

— Без сомнения весь дом номер 8 по улице Калинина связан с домом номер 2. Во втором доме находится тепловой пункт, оттуда идет и электроснабжение, у них и общая крыша, отмечает представитель УК.

Народный избранник Александр Головин попросил МКУ «Жилищное управление», после выделения необходимых средств, приступить к обследованию многоквартирного дома № 8 по улице Калинина.