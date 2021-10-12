Власти рассказали, как волонтеры помогают бездомным животным

На территории региона работает немало волонтерских движений, которые не оставляют братьев наших меньших на произвол судьбы. Благодаря приютам животные приобретают шанс на жизнь и на новых хозяев. О двух примерах рассказал ТГ-канал “Телеграммы из Орла”.

Так, приют для животных-инвалидов организовала жительница Орловского района. Её идею поддержали неравнодушные жители, которые помогают с доставкой питания и медикаментов для кошек и собак. В недавнем времени приюту был подарен контейнер для хранения кормов, оборудования изолятора для животных на карантине, а также размещения кладовой для топлива и хозяйственных нужд. Сегодня в приюте содержатся 64 кошки и 9 собак. На территории приюта отремонтирован колодец.

Приют ОРОО «Альфа» — это региональная общественная организация по защите животных и экологическому волонтерству. Как и у всех приютов, его главной целью является забота и поиск «добрых рук» для бездомных животных. На территории приюта ведется круглосуточный уход за животными: оборудованы вольеры, организована забота и лечение подопечных. Единомышленники каждый день предлагают организаторам свою помощь, как в физическом труде, так и в материальном (корм, медикаменты, нужные вещи для содержания и поддержки жизнедеятельности животных). А волонтеры-художники помогли приюту с дизайном фасада.

Благодаря активной работе приютов на территории Орловской области с каждым днем бездомные животные обретают любящих хозяев и свой дом.