12 октября 2021



Власти рассказали, как волонтеры помогают бездомным животным

На территории региона работает немало волонтерских движений, которые не оставляют братьев наших меньших на произвол судьбы. Благодаря приютам животные приобретают шанс на жизнь и на новых хозяев. О двух примерах рассказал ТГ-канал “Телеграммы из Орла”.

Так, приют для животных-инвалидов организовала жительница Орловского района. Её идею поддержали неравнодушные жители, которые помогают с доставкой питания и медикаментов для кошек и собак. В недавнем времени приюту был подарен контейнер для хранения кормов, оборудования изолятора для животных на карантине, а также размещения кладовой для топлива и хозяйственных нужд. Сегодня в приюте содержатся 64 кошки и 9 собак. На территории приюта отремонтирован колодец.

Приют ОРОО «Альфа» — это региональная общественная организация по защите животных и экологическому волонтерству. Как и у всех приютов, его главной целью является забота и поиск «добрых рук» для бездомных животных. На территории приюта ведется круглосуточный уход за животными: оборудованы вольеры, организована забота и лечение подопечных. Единомышленники каждый день предлагают организаторам свою помощь, как в физическом труде, так и в материальном (корм, медикаменты, нужные вещи для содержания и поддержки жизнедеятельности животных). А волонтеры-художники помогли приюту с дизайном фасада.

Благодаря активной работе приютов на территории Орловской области с каждым днем бездомные животные обретают любящих хозяев и свой дом.

 

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Опубликовано 12 Окт 2021 в 16:53. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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