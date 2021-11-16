Власти рассказали, почему лечат полуторавековой дуб монтажной пеной

В СМИ появились публикации по поводу того, что исторический дуб на бульваре Победы в Орле залили монтажной пеной. В связи с этим начальник «Управления коммунальным хозяйством Орла» Юрий Писарев рассказал: «Агротехнические мероприятия, разработанные нами на основе рекомендаций Алексеева Н.А., кандидата биологических наук, в прошлом научного сотрудника кафедры экологии и защиты леса МГУ, сотрудника ВНИИ химических средств защиты растений, признанного специалиста, консультирующего ведущих специалистов «зеленой» отрасли России, помимо зачистки отмерших частей и двухэтапной дезинфекции раневой поверхности, включают в себя ещё и заполнение полости дупла монтажной пеной с уплотнением верхнего слоя пены и покрытия его двойным слоем краски для защиты от УФ-лучей. Данные рекомендации были специально разработаны, исходя из породы, возраста и состояния каверн дуба, которые мы смогли переслать указанному специалисту.

Выбор монтажной пены для заделки каверн в стволе дуба определён следующими факторами:

— пена отлично изолирует срез, обладает повышенной адгезией, предотвращая проникновение внутрь дупла патогенных микроорганизмов и исключая потерю влаги через раневую поверхность древесины;

— расширение и сжатие пены в связи с колебаниями температуры исключают образование температурных трещин и повреждение древесины твёрдыми частями, что происходит в случае использования бетона;

— состав монтажной пены после засыхания становится нейтральным к древесине, не изменяя pH в месте примыкания;

— «запенивание» каверн и дальнейшее засыхание пены не занимает длительного времени и осуществляется без использования специальных инструментов и оборудования.

Противоречивые данные о том, что монтажная пена не рекомендована для заполнения дупел в стволах растений касается только плодовых деревьев, к которым обсуждаемый нами черешчатый дуб нельзя отнести никоим образом.

Кроме того, цементный раствор, которым заделывается дупло, плохо сцепляется с поверхностью древесины и почти не препятствует процессу ее биопоражения грибами и другими дереворазрушающими микроорганизмами, проникающими через щели, образующиеся в местах примыкания (пограничные области). Вскрытие заделанное таким способом дупла показало, что древесина под заполнением гниет. Кроме того, этот раствор, затвердевая, покрывается сетью усадочных трещин, сквозь которые также могут проникать микроорганизмы».