Вместо пирожков дети будут грызть гранит науки?

№11 (680) от 30 марта 2022 г.

Питание школьников в Орле в последней четверти учебного года оказалось под серьезным вопросом. Тему вынесли на рассмотрение мартовской сессии горсовета. Депутаты выслушали разные точки зрения: и городских властей, и поставщиков питания, и своих же коллег, предложивших самые разные варианты дальнейших действий. Главным ударом по школьному питанию стал рост цен в последний месяц и требование поставщиков о предоплате за продукты. Впрочем, как оказалось, цены росли и ранее. Просто события последнего месяца выступили катализатором процесса. То есть кризис с поставками школьного питания все равно произошел бы. Просто чуть позже, – уверены участники процесса.

В детских садах всё печально

Начальник городского управления образования Сергей Шаров рассказал, что поставка продуктов питания в детские сады и школы мониторится еженедельно. Особо остро стоит вопрос обеспечения дошкольных учреждений сахаром. По итогам проведенных торгов в контрактах прописана стоимость 1 кг сахара 58 рублей 70 копеек. В итоге детские сады «крутятся» кто как может. Если запас сахара закончился, а поставщик не может выполнить условия контракта из-за роста цен и отсутствия поставок, то руководители детских садов заключают краткосрочные договоры на закупку товара по уже сложившейся цене. А это – 90-95 рублей за кг. Одновременно при обращении поставщиков продуктов изучается возможность заключения допсоглашений к ранее заключенным контрактам в части увеличения как цены товара, так и всей стоимости контракта. Например, один из поставщиков повышает цены на апельсины со 136 рублей за кг до 240 за кг. По грушам скачок цен составил со 150 до 270 рублей. Печень говяжья с 300 рублей подорожала до 390 рублей. Рис с 59 рублей поднялся до 75 рублей. Ряд таких продуктов, как пряники, печенье, сухофрукты, также показали рост от 20 до 40% по разным позициям, – рассказал депутатам Сергей Шаров. Один из поставщиков сообщил, что вообще не может выполнить ранее подписанный контракт в части поставки бананов. Но бананы в итоге решено было заменить грушами и яблоками. Здесь, по крайней мере, выход найден. Хуже ситуация с финансами.

Как отметил Сергей Шаров, имеют место срывы поставок продуктов питания в детские сады из-за задолженности за ранее поставленный товар. С 21 по 25 марта 2022 года руководители дошкольных учреждений сообщили о приостановке исполнения контрактов по основным продуктам питания сразу несколькими поставщиками: ИП Борисова, «Союзпродторг Орел», «Синтез Орел». Прекращены поставки мяса говядины, творога, яиц, сметаны, кефира, рыбы. У властей остается надежда, что после погашения задолженности поставки возобновятся. В противном случае контракты будут расторгнуты школами в судебном порядке. По состоянию на 24 марта (а заседание горсовета проходило 25-го) из общей суммы кредиторской задолженности в 107 миллионов рублей было погашено всего 16 миллионов. Как рассказал Шаров, это связано с тем, что после дотации области в 160 миллионов в первую очередь разблокировали счета школ. Детские сады стояли вторыми в очередь на разблокировку, но до конца марта город надеется, что всю кредиторку (по состоянию на 1 февраля) удастся погасить. В том числе идет погашение уже текущих долгов. То есть в начале апреля удастся погасить долги по состоянию на 1 марта 2022 года, – оптимистично заверил Сергей Шаров.

В школах всё ещё печальнее

Что касается школ, то там ситуация несколько иная. 56 рублей, заложенных на приготовление одного школьного завтрака, однозначно недостаточно для выполнения требований Роспотребнадзора. У поставщиков были запрошены расчеты, и выяснилось, что для качественного «перекуса» нужно не менее 85 рублей на человека. В итоге, чтобы обеспечить школьников полноценным питанием, к концу года нужно найти дополнительно порядка 81 миллиона рублей. Даже если не менять цены – ситуация складывается аховая. Имеющихся денег хватит, чтобы только-только дотянуть до конца учебного года.

Картину дополнил директор ООО «Школьное питание» Андрей Косинский. Он пояснил, что по СанПиНам школьное питание должно характеризоваться тремя параметрами: качеством, безопасностью и сбалансированностью. 56,4 рубля за один завтрак – это не только цена продуктов, из которых готовят еду. Из этих денег необходимо также платить налоги и зарплату сотрудникам. На сегодня сложилась ситуация, когда поставщики питания не в состоянии обеспечить нормальную жизнедеятельность своих предприятий. Но самое неприятное – невозможно выдержать требования главного санитарного врача и соблюсти все три параметра школьного питания. Из этой троицы уже выпала сбалансированность – школьное меню по этому параметру не соответствует требованиям. Следующим уйдет качество, потому что по сути весь первый квартал поставщики работали без оплаты и вынуждены были метаться, чтобы найти хоть где-то хоть что-то. В условиях начавшегося стремительного роста цен на продукты практически все поставщики требуют предоплату. Если исходить из ситуации на конец марта (а изменение цен совершенно не поддается прогнозированию), то завтрак должен стоить 84, а обед 122 рубля.

Меры по урегулированию ситуации необходимо принимать в срочном порядке, иначе с началом новой четверти кормить детей в школах будет попросту некому, – заявил с трибуны Косинский. Еще недавно в этой сфере работало восемь предприятий, совершенно разных и по форме, и по числу сотрудников. Сейчас осталось шесть – два предприятия разорились. Да и на имеющихся трудятся в основном пенсионеры, так как они согласны работать за ту небольшую зарплату (плюсом к пенсии), которую удается сформировать из цены одного обеда. Выход – уменьшать «пайку», то есть сокращать обед до чая с сосиской или просто тарелки здоровой каши. Но это должны решать власти. Смогут ли «отцы города» честно признать, что денег на питание школьников в бюджете нет? Но делать вид, что питание организовано, и за него платят, как положено, в срок, – такой номер больше не пройдет. Оставшиеся поставщики не участвуют в аукционах школ, потому что на заявленных условиях невозможно ни обеспечить зарплату сотрудникам, ни закупить необходимые продукты.

Депутат Владимир Бутусов предложил отказаться от посредников, которые сейчас готовят школьные обеды, и пусть школы сами занимаются обедами и завтраками, при этом покупая продукты напрямую у поставщиков. По словам Косинского, такая система уже работала в городе, и она оказалась более затратной. Проверить, так это или нет, очень просто. Описанная Бутусовым модель прямо сейчас работает в районах области, и поэтому легко сравнить, какова «цена вопроса» в случае приготовления обедов в школьных столовых и в случае, где этот процесс отдан на аутсорсинг, как в Орле.

Выход есть всегда. Например, можно сделать одну общую кухню и готовить обеды сразу на все школы. Но это потребует колоссальных средств для первоначального запуска проекта. А денег, как уже неоднократно говорилось, в городской казне кот наплакал. К тому же Косинский напомнил, что децентрализация школьного питания была признана на федеральном уровне наиболее безопасной моделью. В случае сбоя выходит из строя лишь малая часть цепочки, и лишь несколько школ остаются без обедов. Если же выйдет из строя централизованная кухня, то без обедов останутся все до единой школы города.

«Цены растут быстрее, чем встает солнце»

Сразу несколько депутатов выступили с предложением подключить к проблеме силовой блок. Необходимо разобраться, с чего вдруг подскочил в цене сахар, который уже переработан и тихо-мирно лежит на складах? С чего вдруг подскочила цена на муку, которая тоже давным-давно смолота и даже расфасована? С чего вдруг подорожала говядина? И ведь речь идет о продуктах, которые производятся не по другую сторону океана, а у нас же в регионе (в крайнем случае, в соседних областях)! По мнению депутатов, ситуацией просто воспользовались в корыстных целях и задирают цены безо всякого на то обоснования.

Вторым шагом после «разбора полетов» и выяснения, кто и зачем задирает цены, должна стать возможность заморозить цены. При этом «народные избранники» в стиле Манилова мечтали, что вернутся не только цены, но и пропавшие продукты, которых у нас в избытке и которые якобы искусственно не выставляются на полки магазинов.

Андрей Косинский немного опустил депутатов на грешную землю. Он уточнил, что рост цен начался не 24 февраля. Уже на 1 января 2022 года рост цен на морковь был 17% (по сравнению с 2020 годом, когда была утверждена цена завтрака в размере 56 рублей). Капуста взлетела в цене на 35%, свекла прибавила 33%. Поэтому решение о заморозке цен по состоянию на 24 февраля не решит вопроса – цены росли и до этой даты, напомнил Косинский. Даже если сравнить стоимость орловского школьного завтрака с его стоимостью у соседей, то картина будет очень говорящей: в Белгороде завтрак школьника стоит 140 рублей, в Курске – 88 рублей, в Ульяновске – 74, и это данные на конец 2021 года!

Картина маслом

Еще несколько важных штрихов в общую картину внесла и директор ООО «Престиж» Татьяна Преснякова. Мало того, что при имеющейся цене школьных завтраков и обедов их производители не могут обеспечить зарплату сотрудников, так их еще очень сильно выбил из колеи перевод школьников на дистанционное обучение из-за пандемии. Сильнее всего «подкашивают» несвоевременные платежи. Например, ООО «Престиж» оказалось на грани банкротства и вынуждено было даже брать кредит, потому что невозможно было сидеть и ждать, когда же наконец город сподобится оплатить выполненные контракты. В итоге сейчас ситуация такова, что никто не знает, когда же придут деньги и сколько именно в этот раз будет перечислено поставщикам.

Депутат Константин Клепов напомнил, что несколько минут назад депутаты проголосовали за то, чтобы увеличить размер авансового платежа по муниципальным контрактам. По его мнению, такую же схему (увеличенный аванс) необходимо распространить и на поставщиков питания в школы и детские сады. Тем более что сами депутаты слышали о требовании предоплаты со стороны производителей продуктов. При этом в договор на поставку школьного питания можно внести пункт, что во время перечисления авансового платежа необходимо фиксировать цены на продукты, чтобы потом уже никаких скачков и неожиданностей не было. Депутат Тимур Нерушев возразил, что подобная схема возможна лишь для продуктов, имеющих достаточно большой срок хранения (крупы, заморозка и т.д.). С теми же яйцами или бананами (которые обрабатывают специальным газом для созревания) эта схема работать не будет.

Заметим, во время подготовки материала к печати проходил еще ряд совещаний по данной проблеме, поэтому, как именно решится вопрос (и решится ли) с организацией питания детей в школах и детских садах, будет известно позднее.

Сергей Миляхин