Внеплановые каникулы в Орле могут продлить

Режим карантина в муниципальных общеобразовательных учреждениях могут продлить. На прошлой неделе, утром 13 февраля, эпидемиологический порог был превышен в 14 общеобразовательных учреждениях и 147 отдельных классах. Уже к вечеру ситуация изменилась — образовательный процесс приостановили ещё в пяти школах и 47 классах.

Итого, согласно статистике, из-за распространения острых респираторно-вирусных инфекций (ОРВИ) учащиеся перестали посещать занятия в более 44% общеобразовательных учреждений. Управление образования администрации Орла совместно с управлением Роспотребнадзора по Орловской области приняли единственно верное решение — ввести во всех школах режим карантина с 14 по 20 февраля.

Эпидемиологическая ситуация остаётся на контроле Роспотребнадзора. К 20 февраля ведомство соберет по медицинским учреждениям общую статистику заболеваемости детей ОРВИ. Если процент всё ещё останется на высоком уровне, карантин продлят, подчеркнул руководитель городского управления образования Александр Шатохин.