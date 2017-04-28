Внешнеторговый оборот Орловской области упал до исторического минимума за последние 12 лет

По официальным данным Орелстата, внешнеторговый оборот Орловской области (то есть суммарное значение импорта и экспорта) в 2016 году упал до исторического минимума за последние 12 лет.

Этот показатель в прошлом году составил 372,1 млн. долларов, в то время как годом ранее составил 455,2 млн. долларов. Что характерно — падает оборот как со странами дальнего зарубежья, так и со странами СНГ. При этом в лучшие годы (2010 и 2008) это значение составляло 1526,9 млн и 1053,4 млн соответственно.