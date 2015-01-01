Вниманию депутатов представительных органов муниципальных образований Орловской области и жителей региона!

 

Если вы обладаете информацией о фактах воздействия на депутатов районных, городских и сельских советов со стороны чиновников администрации Орловской области в части сбора подписей в поддержку выдвижения тех или иных кандидатов на должность губернатора Орловской области, можете сообщить об этом в приемную депутата Рыбакова по электронному адресу deputatribakov@gmail.com либо оставить сообщение на странице Виталия Рыбакова в социальной сети «ВКонтакте». Данную информацию также можно передать в газету «Орловская среда» по электронному адресу orelsreda@list.ru. Анонимность гарантируется.

 

Алла Борисова и «Родной Орел» приглашают орловчан на субботник
Опубликовано 16 мая 2018 в 13:38. В рубриках: Объявления. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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