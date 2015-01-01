Вниманию депутатов представительных органов муниципальных образований Орловской области и жителей региона!

Если вы обладаете информацией о фактах воздействия на депутатов районных, городских и сельских советов со стороны чиновников администрации Орловской области в части сбора подписей в поддержку выдвижения тех или иных кандидатов на должность губернатора Орловской области, можете сообщить об этом в приемную депутата Рыбакова по электронному адресу deputatribakov@gmail.com либо оставить сообщение на странице Виталия Рыбакова в социальной сети «ВКонтакте». Данную информацию также можно передать в газету «Орловская среда» по электронному адресу orelsreda@list.ru. Анонимность гарантируется.