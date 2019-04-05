Во главе орловской епархии опять кадровые перестановки

Священный Синод принял ряд решений об управлении епархиями Русской Православной Церкви. Среди прочего постановлено почислить митрополита Орловского и Болховского Симона на покой по состоянию здоровья, согласно поданному им прошению, определив ему местом пребывания город Мурманск, — говорится в официальном сообщении пресс-службы орловской митрополии.

Главой Орловской митрополии станет архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон. Кроме того, епископ Мценский, викарий Орловской епархии Алексий назначен преосвященным епископом Великоустюжским и Тотемским.