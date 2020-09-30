Во Менском районе обнаружили склад фальсифицированного алкоголя

Сотрудники отдела ЭБиПК во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ России пресекли незаконное производство и реализацию немаркированной алкогольной продукции в Орловской области.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что два местных жителя — мужчины 1973 и 1984 годов рождения — приобрели спиртосодержащее сырье для дальнейшего изготовления и сбыта поддельного алкоголя.

В ходе обысков полицейские обнаружили и изъяли из гаража 47-летнего жителя Мценского района 10 двухсотлитровых бочек со спиртосодержащей жидкостью. Содержимое бочек направили на экспертизу. Кроме этого, по месту жительства данного гражданина хранилась партия готовой продукции: порядка 2700 бутылок водки шести наименований, объемом 0,5 и 0,7 литра. Также обнаружено и изъято более тысячи бутылок коньяка двух торговых марок.

При этом данные граждане не являлись учредителями и руководителями какой-либо коммерческой организации, не имели лицензии на осуществление закупки, хранения и поставок этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Возбуждено уголовное дело, информирует пресс-служба УМВД России по Орловской области.