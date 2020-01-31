31 января 2020



Во Мценске на предприятии погибли 4 человека

В пресс-службе МЧС рассказали о хлопке газа в городе Мценске. Сегодня в 10.00 в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Орловской области поступило сообщение о хлопке газа на улице Автомагистраль в городе Мценске.

Хлопок газа произошел в строящемся здании. К месту происшествия были направлены силы и средства МЧС. По прибытию на место происшествия было установлено, что при проведении работ произошел хлопок газа без последующего горения. Произошло частичное обрушение кровли, пострадало 7 человек, в том числе 4 человека погибло. Имеются разрушения конструкций.

Для ликвидации последствий происшествия привлекается всего 38 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС 14 человек и 4 единицы техники.

Фото пресс-службы МЧС с места происшествия

 

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Опубликовано 31 Янв 2020 в 12:51. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 35

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