Во Мценске на территории детского сада уложат новый асфальт

Детский сад №4, в котором половина воспитанников — это больные дети с различными нарушениями речи и зрения, в этом году отмечает 35-летние со дня основания. За это время покрытие на площадках, где гуляют дети, полностью искрошилось. Проблему удалось решить только обратив внимание на нее лично главы региона. Вадим Потомский поручил в кратчайшие сроки заняться благоустройством территории и предусмотреть средства на эти цели в бюджете, — сообщает пресс-служба облправительства.

С просьбой о помощи к главе региона обратилась заведующая детским садом №4 инклюзивного типа Галина Ильясова. Она рассказала, что детский сад посещают 295 дошколят. В настоящее время уже подготовлена проектно-сметная документация на ремонт асфальтового покрытия. Осталось получить обещанные губернатором средства и провести ремонт немного лучше и оперативнее, чем в орловских театрах.