Во Мценске на территории детского сада уложат новый асфальт

Детский сад №4, в котором половина воспитанников — это больные дети с различными нарушениями речи и зрения, в этом году отмечает 35-летние со дня основания. За это время покрытие на площадках, где гуляют дети, полностью искрошилось. Проблему удалось решить только обратив внимание на нее лично главы региона. Вадим Потомский поручил в кратчайшие сроки заняться благоустройством территории и предусмотреть средства на эти цели в бюджете, — сообщает пресс-служба облправительства.

С просьбой о помощи к главе региона обратилась заведующая детским садом №4 инклюзивного типа Галина Ильясова. Она рассказала, что детский сад посещают 295 дошколят. В настоящее время уже подготовлена проектно-сметная документация на ремонт асфальтового покрытия. Осталось получить обещанные губернатором средства и провести ремонт немного лучше и оперативнее, чем в орловских театрах.

 

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Опубликовано 21 Апр 2017 в 17:17. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 6

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КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


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ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


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Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


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