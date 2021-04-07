Во Мценске обнаружили и изъяли контрафактный табак на 7,5 млн рублей

Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Орловской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий установлены трое жителей Мценска — мужчина 1972 года рождения и женщины 1981 и 1949 годов рождения, подозреваемые в незаконном обороте немаркированной табачной продукции в особо крупном размере.

Полицейские выяснили, что данные граждане с октября 2020 года по февраль 2021 года осуществили приобретение, перевозку, хранение в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий в торговых точках Мценска.

С территории складских помещений, а также из транспортного средства одного из фигурантов изъято более 115 тысяч пачек сигарет, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками.

Стоимость немаркированной табачной продукции составила свыше 7,5 млн рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, информирует пресс-служба УМВД по Орловской области.