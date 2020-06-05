5 июня 2020



Во Мценске от утечки угарного газа пострадала семья

Прокуратурой Орловской области организована проверка по факту отравления угарным газом семьи. 5 июня семья (муж, жена и малолетний ребенок) были госпитализированы из-за отравления угарным газом. Предварительно установлено, что утечка угарного газа произошла по причине неисправности газовой колонки в квартире. В нарушение требований законодательства техническое обслуживание газовой колонки должным образом не проводилось.

По фактам нарушений прокурором направлено представление в адрес генерального директора ООО «Газпроммежрегионгаз Орел», рассмотрение которого находится на контроле прокуратуры.

Материалы проверки с постановлением, вынесенным межрайонным прокурором в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, были направлены в Мценский МСО СУ СК России по Орловской области для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителя).

В пресс-службе следственного комитета уточнили, что проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователи производят допросы, изымают документацию в ООО «Первая городская управляющая компания», которая обслуживает данный дом.

 

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Опубликовано 05 Июн 2020 в 17:46. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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