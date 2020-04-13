13 апреля 2020



Во Мценске злоумышленник в медицинской маске ворвался в микрофинансовую организацию

Сотрудники полиции задержали злоумышленника, похитившего из микрофинансовой организации более 30 тысяч рублей.

В МО МВД России «Мценский» обратился представитель микрофинансовой организации. Он сообщил, что в их офис зашел неизвестный мужчина, и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал у сотрудницы передать ему деньги. Женщина отдала злоумышленнику 31650 рублей, после чего тот скрылся. Неизвестный был одет в черную одежду, а его лицо прикрывала медицинская маска.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа МО МВД России «Мценский», сотрудники отдела уголовного розыска. Оперативники осмотрели близлежащую территорию и здания, определили места нахождения видеокамер наблюдения, изучили записи.

Проанализировав видео, оперативники подключили к розыскным мероприятиям участковых уполномоченных полиции. Так появилась информация о личности возможного злоумышленника – местного жителя 1966 г.р.

Полицейские прибыли  по адресу проживания гражданина. Он находился дома, у него были обнаружены и изъяты похищенные денежные средства и пневматический пистолет.

Сотрудники полиции раскрыли тяжкое преступление по горячим следам в течение часа.

Следственным отделом МО МВД России «Мценский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Ведется следствие. Фигуранту избрана мера пресечения в виде ареста, информирует  пресс-служба УМВД по Орловской области.

 

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Опубликовано 13 Апр 2020 в 12:25. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 25

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