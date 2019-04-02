Во время экологического двухмесячника орловцам придется сортировать мусор

В Орле стартовал весенний санитарно-экологический двухмесячник. Перечень убираемых участков на 80-90% будет совпадать с местами проведения экологических мероприятий прошлых лет. По районам уже розданы талоны четырех категорий, предоставленные мусоросортировочным комплексом АО «ЭкоСити». Безвозмездный прием отходов будет осуществляться при условии их первичного разделения на:

— ТКО (бумага, картон, пищевые отходы, полиэтилен, текстиль, тара пластиковая, металлические предметы);

— растительные отходы от уборки газонов, древесно-кустарниковых посадок (трава, ветки), изделия из дерева, ДВП, ДСП, поддоны;

— строительные отходы, земля, песок, смет;

— изделия из стекла, бой стекла.

Кроме того, территориальными управлениями подготовлены предложения участкам, где требуется посадка саженцев. Кстати, в Орле несколько общественных организаций собираются высадить деревья за собственные средства. Деревья планируют посадить и городские депутаты — сейчас подбирают участок, который нуждается в озеленении.