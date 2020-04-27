Во время пандемии коронавируса орловчанам оказывают помощь психологи
Психологическая помощь гражданам оказывается в рамках проекта «МыВместеОрёл».
В команде проекта преподаватели кафедры общей и возрастной психологии ОГУ имени И.С. Тургенева, кафедры педагогики и психологии Института развития образования, практикующие педагоги-психологи образовательных организаций города Орла и Орловской области, клинические психологи НКМЦ им. З.И. Круглой.
Координатором программы выступил старший преподаватель кафедры общей и возрастной психологии Орловского государственного университета Ольга Цунина.
Каждый может получить бесплатную on-line консультацию по следующим направлениям:
— психологическая помощь заболевшим коронавирусом и их близким;
— психологическая помощь людям, испытывающим страх и тревогу в ситуации пандемии;
— психологическая помощь беременным женщинам, мамам младенцев и детей раннего возраста;
— психологическая помощь детям дошкольного возраста и их родителям и другие направления.
Заявку на консультацию вы можете направить:
— на сайте мырядом2020.рф;
— мобильное приложение ОНФпомощь;
— позвонить по телефону 8 800 200 34 11;
— оставить в личные сообщения группы проекта https://vk.com/we_orel.
На данный момент в рамках проекта обработано 37 запросов, большинство из них по проблеме взаимоотношений с детьми, супружеских отношений в период самоизоляции др.
На странице проекта в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/we_orel можно ознакомиться с дополнительным информационным материалом, профилактическими рекомендациями, информирует администрация Орловской области.