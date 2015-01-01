Вода в орловских купелях, источниках и родниках соответствует санитарным нормам

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Орловской области в преддверии христианского праздника Крещение Господне провели исследования качества воды в реке Орлик (район ДСО «Труд»), а также в 29 купелях и 40 источниках и родниках, расположенных на территории Орловской области, по микробиологическим, санитарно-химическим и органолептическим показателям.

Качество воды во всех исследованных пробах в источниках и родниках соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды не централизованного водоснабжения. Санитарная охрана источников». Вода в Оке — месте купания в районе ДСО «Труд» — и купелях соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», информирует пресс-служба ведомства.