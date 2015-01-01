Вода в орловских купелях, источниках и родниках соответствует санитарным нормам

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Орловской области в преддверии христианского праздника Крещение Господне провели исследования качества воды в реке Орлик (район ДСО «Труд»), а также в 29 купелях и 40 источниках и родниках, расположенных на территории Орловской области, по микробиологическим,  санитарно-химическим и органолептическим показателям.

Качество воды во всех исследованных пробах в источниках и родниках соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды не централизованного водоснабжения. Санитарная охрана источников». Вода в Оке — месте купания в районе ДСО «Труд» —  и купелях соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», информирует пресс-служба ведомства.

 

В Орле общественным организациям выделят гранты
В Орле нетрезвый мужчина застрял между трубами отопления
Орловским природоохранным межрайонным прокурором назначена Ирина Булгакова
Опубликовано 18 Янв 2017 в 13:18. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 40

Оставьте свой отзыв

Вы должны зарегистрироваться или войти, чтобы оставлять комментарии.

 

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"