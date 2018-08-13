Водитель ООО «Орловский лидер» погиб от удара током

12 августа водитель КАМАЗа (ООО «Орловский лидер»), выполняя работы по отсыпке участка дороги вблизи населенного пункта Малаховские Выселки Ливенского района, совершил обрыв линии электропередачи.

Выйдя из кабины, водитель попытался освободить раму автомобиля от оборванного провода, в результате чего получил удар электрическим током.

От полученной электротравмы потерпевший скончался на месте происшествия.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, информирует пресс-служба регионального СУ СК.