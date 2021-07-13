Водителей призвали быть внимательнее: через Орловщину пройдут военные автоколонны

С 12 по 30 июля на автодорогах Московской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей запланировано передвижение воинских колонн. Водителей просят соблюдать правила дорожного движения и маневрирования вблизи колонн ведомственной автобронетехники.

Напомним, сегодня в Предгорном районе Ставропольского края два человека погибли при столкновении пассажирской «Газели» и бронетранспортера. Об этом сообщает “Лента.РУ” со ссылкой на Telegram-канал «112».

Авария произошла на въезде в Тамбукан. Бронетранспортер выехал с полигона и совершил лобовое столкновение с маршруткой. По данным канала, пострадали шесть человек, среди них трое детей. Всех госпитализировали. Факт аварии и гибели двух человек подтвердили в пресс-службе Северо-Кавказского округа войск Росгвардии — пишет издание.