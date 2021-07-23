23 июля 2021



Водителей ждет неприятный сюрприз — Маслозаводской опять перекроют

Движение по Маслозаводскому переулку в эти выходные будет запрещено, — сообщили в пресс-службе горадминистрации. Проезд на участке от переулка Пищевого до пересечения улицы Поселковой с улицей Городской будет перекрыт для движения автотранспорта, в том числе большегрузов, с 19:00 субботы до 6:00 понедельника.

Администрация Орла рекомендует путь объезда через ул. Комсомольскую, Кромское шоссе и ул. Высоковольтную. Напомним, согласно муниципальному контракту, работы должны завершиться к 31 июля 2021 года. Маслозаводской переулок — дорога-дебютант по многим показателям. Во-первых, здесь используется метод холодной регенерации, который предусматривает обновление дорожной подушки. Использование этой технологии позволит значительно продлить срок эксплуатации полотна, что особенно важно с учётом того, что это основная магистраль для движения большегрузов. Во-вторых, Маслозаводской переулок — первый объект, гарантия на который составит 7 лет, а не 5.

 

Орловские приставы на 90 суток закрыли продуктовый склад
Орловчане могут стать участниками благотворительной акции «Ёлка в Новороссию»
В новогодние праздники орловские почтовики круглосуточно обрабатывали почтовые отправления
Опубликовано 23 Июл 2021 в 15:09. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 28

Комментарии закрыты.

Новости

СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Виталий Рыбаков о скудном бюджете г. Орла



ФАКТ ПО ИМЕНИ ПАРАХИН



Обращение



О переделе рынка пассажирских перевозок в орле



Остаёмся дома!



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"