Водителей ждет неприятный сюрприз — Маслозаводской опять перекроют

Движение по Маслозаводскому переулку в эти выходные будет запрещено, — сообщили в пресс-службе горадминистрации. Проезд на участке от переулка Пищевого до пересечения улицы Поселковой с улицей Городской будет перекрыт для движения автотранспорта, в том числе большегрузов, с 19:00 субботы до 6:00 понедельника.

Администрация Орла рекомендует путь объезда через ул. Комсомольскую, Кромское шоссе и ул. Высоковольтную. Напомним, согласно муниципальному контракту, работы должны завершиться к 31 июля 2021 года. Маслозаводской переулок — дорога-дебютант по многим показателям. Во-первых, здесь используется метод холодной регенерации, который предусматривает обновление дорожной подушки. Использование этой технологии позволит значительно продлить срок эксплуатации полотна, что особенно важно с учётом того, что это основная магистраль для движения большегрузов. Во-вторых, Маслозаводской переулок — первый объект, гарантия на который составит 7 лет, а не 5.