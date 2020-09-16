Водители жалуются на перекресток возле ТЮЗа

В соцсетях уже несколько дней не утихает дискуссия по поводу проезда перекрестка со стороны Красного моста и в сторону ТЮЗа. Дело в том, что дорога тут сужается и часть транспортного потока сворачивает в сторону кинотеатра “Октябрь”, а часть проезжает по прямой. Отсутствие знаков и разметки приводит к недопониманию водителями маневров друг друга и созданию аварийных ситуаций. Не внесло ясность и официальное письмо от ГИБДД, скрин которого опубликован в группе “ДТП Орел и автохамы”. Как пишут сами водители, местные проезжают этот перекресток “по понятиям”, иногородние по правилам ПДД. Как и “мост глупости”, проблему которого власти не могут решить уже много лет — данный перекресток может стать знаменитым в соцсетях и даже получить собственное имя.