16 сентября 2020



Водители жалуются на перекресток возле ТЮЗа

В соцсетях уже несколько дней не утихает дискуссия по поводу проезда перекрестка со стороны Красного моста и в сторону ТЮЗа. Дело в том, что дорога тут сужается и часть транспортного потока сворачивает в сторону кинотеатра “Октябрь”, а часть проезжает по прямой. Отсутствие знаков и разметки приводит к недопониманию водителями маневров друг друга и созданию аварийных ситуаций. Не внесло ясность и официальное письмо от ГИБДД, скрин которого опубликован в группе “ДТП Орел и автохамы”. Как пишут сами водители, местные проезжают этот перекресток “по понятиям”, иногородние по правилам ПДД. Как и “мост глупости”, проблему которого власти не могут решить уже много лет — данный перекресток может стать знаменитым в соцсетях и даже получить собственное имя.

 

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Опубликовано 16 Сен 2020 в 16:43. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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